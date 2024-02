Secuestro de ex militar venezolano: Tohá reveló “avances” y descartó tajantemente injerencia de Chile

A horas de cumplirse una semana desde el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda Moreno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las especulaciones que apuntan a una presunta colaboración entre gobiernos para la captura del mencionado y aclaró el acuerdo firmado que dio paso a dichos rumores.

En concreto, se trata de un acuerdo que fue firmado por autoridades chilenas y venezolanas en Caracas el pasado 18 de enero y que, según explicó la secretaria de Estado, se enfoca en la persecución contra el crimen organizado y “otros delitos”, los cuales no están vinculados a materias políticas.

A raíz de la publicación del medio La Razón que derivó en esta teoría, Tohá estableció en Tele13 Radio que “con ese tipo de planteamientos se está contradiciendo lo que ha sido la manera de relacionarse de Chile con las temáticas de Venezuela“.

“Muchas personas han encontrado la posibilidad de rehacer su vida, Chile ha sido un país crítico de muchas dinámicas políticas que han habido en Venezuela, y lo menos que haríamos sería prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores”, complementó.

Causa reservada

Asimismo, la ministra del Interior reiteró que el caso se mantiene como una causa reservada por determinación de la Fiscalía, explicando que los nuevos antecedentes no se dan a conocer públicamente “porque es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la investigación”.

“Cada vez que diéramos el paso de filtrar avances, lo que estaríamos haciendo es favorecer a los secuestradores y poner en una condición de más vulnerabilidad a la víctima. El secreto de la investigación, tiene que ver con el éxito de la misma”, añadió.

“Se le ha exigido transparencia al gobierno… en estas cosas no puede haber transparencia, así de simple, porque la investigación la lleva a cabo la fiscalía, y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”, enfatizó la secretaria de Estado.

Paralelamente, Tohá apuntó a las hipótesis que plantean la posibilidad de que agentes extranjeros estén incursionando en territorio nacional, afirmando que, de ser cierto, “sería gravísimo y sin precedentes”.

“Sería una situación sin precedentes, de la mayor gravedad, inaudita respecto a lo que son las relaciones entre los países latinoamericanos; lo tomaríamos como que estamos en otra situación… ciertamente sería un acto agresivo“, expresó.

Finalmente, la ministra indicó que han habido avances en la investigación que “son significativos”, pero “hay que dejar a la Fiscalía trabajar”.

Secuestro de ex militar venezolano en Chile

El pasado domingo, un periódico venezolano llamado La Razón afirmó que Chile colaboró con el secuestro de Ronald Ojeda Moreno, ex militar venezolano, quien lleva días desaparecido tras ser sacado de su hogar en Independencia en la madrugada del pasado miércoles.

El medio publicó: “Chile dio ‘luz verde’ a la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela)”. Para ello, el diario -abiertamente anti Maduro- complementó con seis puntos.

Ante esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió la publicación del medio: “Haré una afirmación muy clara, nítida y tajante: Esa publicación es una total mentira“.

Monsalve señaló que su tarea como subsecretario del Interior es llevar adelante relaciones con otros países como Bolivia, Perú y Venezuela, nación con la cual se firmó un convenio de colaboración policial.

“El acuerdo suscrito con Venezuela es público, el viaje fue público, mantuve dos reuniones en Caracas, y en las dos estuvieron presentes el embajador, el secretario general de la Cancillería y el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones”, manifestó.

“La publicación hace presumir que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país. ¿Les parece sensata una afirmación de esta naturaleza? ¿Les parece sensato pensar que nuestras policías están colaborando para la comisión de hechos de esa naturaleza?”, agregó el funcionario de gobierno.

