“Ha sido traumático”: Habla por primera vez segunda persona “baleada por error” por funcionarios PDI

A poco de cumplirse un mes desde el grave incidente ocurrido en Colina, donde funcionarios de la PDI dispararon a dos personas “por error”, ambos afectados fueron dados de alta pero en el caso de Jaime, de 68 años, quien iba de copiloto, nunca había dado su testimonio a un medio de comunicación.

CHV Noticias acordó reunirse con él afuera del Hospital San José, justo antes de un importante control, pues el próximo lunes será intervenido quirúrgicamente por un proyectil que todavía tiene alojado a un costado de su ojo izquierdo.

Aunque de ánimo está mejor, el problema es lo físico: viene una larga recuperación, pues su vida es otra desde el ataque perpetrado por los funcionarios policiales.

Jaime Palacios tras ser baleado: “Ha sido traumático”

“Ha sido traumático. Imagínese tener un día la vista bien y al otro día amanecer prácticamente ciego“, expresó Jaime Palacios, taxista jubilado de 68 años de edad.

Su lesión en el ojo izquierdo casi no se percibe, pese a tener un proyectil alojado. El daño es irreparable y extraer la bala tiene un alto nivel de amenaza, incluso para su vida.

“El lunes tengo que operarme porque mi ojo izquierdo está perdido. Me van a hacer una limpieza porque todavía tengo sangre detrás del ojo, tengo la retina suelta. Ojalá que salga bien, por último para afirmar la vista, porque estoy perdiendo la vista por el otro lado. Estoy viendo por un puro ojo”, expresó.

Esposa de Jaime Palacios afirma que PDI no los ha contactado

El taxista jubilado no puede salir solo por su estado de salud. Esta vez lo acompaña su hijo Luis, quien conducía el auto cuando recibieron los disparos. También su esposa, Mónica Pineda, a quien todavía le cuesta digerir lo ocurrido.

“No se han acercado a nosotros la institución para decir ‘bueno, les vamos a dar unas disculpas, ellos se equivocaron’. Nada, no hay comunicación. Ellos no han tenido ninguna comunicación con nosotros“, dijo a CHV Noticias.

