Durante la tarde de este viernes, la comisión de Constitución del Senado discutió el proyecto de ley que permitiría un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales como medida para enfrentar la actual crisis económica por el COVID-19.

En la instancia, participó como representante del gobierno el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Al igual que en la iniciativa original, el secretario de Estado presentó sus argumentos en contra del proyecto, asegurando que dejará a más de cuatro millones de personas sin ahorros personales en sus AFP y que provocará “un impacto fiscal bien importante”.

“Creemos que esta reforma es inconstitucional en el sentido último del término. No desconocemos cómo podríamos hacerlo, por el poder que tiene el constituyente derivado, el Congreso. El tema de fondo aquí, y está en la esencia de lo que entendemos una democracia sana, es la idea de que este poder no tenga bordes, no tenga límites“, explicó Briones, aludiendo al apoyo que ha tenido la iniciativa entre los parlamentarios pese a la negativa del gobierno.

“Los pesos y contrapesos, la división de poderes, es la esencia de cualquier democracia sana. Cuando ese equilibrio se rompe, esa democracia se destruye”, sentenció.

La comisión revisó en general el proyecto que fue aprobado con 130 votos a favor en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en una segunda sesión, que será agendada para la próxima semana, se podrán discutir además las indicaciones que fueron rechazadas en la Cámara Baja, como el cobro de impuestos a quienes retiren sus fondos y tengan rentas mayores a $2,5 millones mensuales.

El siguiente paso del proyecto, en caso de que sea aprobado por la comisión, será su discusión en Sala. En dicha instancia, la iniciativa podrá ser aprobada, rechazada o modificada. En caso de que esto último ocurra, deberá pasar a tercer trámite y regresar a la Cámara Baja.

La comisión de Constitución del Senado está compuesta por el senador Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (IND) y Francisco Huenchumilla (DC), junto con el senador Rodrigo Galilea (RN), quien reemplaza al actual ministro Andrés Allamand, y Luz Ebensperger (UDI).

Y además del ministro Briones, también fue invitada a la discusión la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, junto con el senador UDI Iván Moreira y la senadora DC Ximena Rincón.

El legislador oficialista reiteró su decisión de votar a favor del proyecto pese al rechazo del gobierno. Según señaló, su labor como parlamentario es velar por la ciudadanía, y que mediante esta iniciativa, se podrá ir en ayuda de las familias que lo necesiten “porque no hubo otras alternativas de nuestro gobierno”.

Por su parte, la senadora Rincón expresó su preocupación por “la falta de propuestas del gobierno y de iniciativas para enfrentar el drama que viven cientos de miles de familias que al día de hoy no cuentan con ayuda”.

Por lo tanto, aquellas personas “a lo único que pueden echar mano es a sus propios ahorros porque no ha habido una política pública que les tienda la mano”, indicó la legisladora.

“Uno no puede negarles a las familias enfrentar con sus ahorros una salida que les dé dignidad”, sentenció Rincón durante la discusión.