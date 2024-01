Seis ministros en la mira de Contraloría: Fueron oficiados por reuniones en casa de Pablo Zalaquett

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un oficio dirigido a seis ministros por las polémicas reuniones en la casa del ex alcalde Pablo Zalaquett, por una supuesta infracción a la Ley del Lobby.

La acción apunta a las siguientes autoridades de Gobierno: Carolina Tohá (Interior), Jeannette Jara (Trabajo), Esteban Valenzuela (Agricultura), Maisa Rojas (Medioambiente), Alberto Van Klaveren (Relaciones Exteriores) y Nicolás Grau (Economía).

Esta decisión de Contraloría surge después de las denuncias de parlamentarios y particulares, puesto que ninguno de estos encuentros habría sido registrado en la plataforma de la Ley del Lobby.

Ver también Ministra Tohá confirmó reunión en casa de Zalaquett: ”No cae en la Ley del Lobby”

Recordemos que desde marzo de 2017 está vigente esta normativa que regula las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

En este caso, los secretarios de Estado compartieron reuniones con empresarios de diferentes rubros, desde administradoras de fondos de pensiones hasta el gremio pesquero.

Ministra Tohá niega infracción a Ley del Lobby

Durante la jornada de este martes, la ministra del Interior Carolina Tohá volvió de sus vacaciones y respondió a las inquietudes por este tipo de reuniones con empresarios.

En ese sentido, confirmó su asistencia en una reunión ocurrida a mediados de 2023 en el domicilio del ex alcalde de La Florida y Santiago. Sin embargo, aseguró que esta “no cae” en la Ley del Lobby.

“Ninguna de estas reuniones es secreta. Cuando uno va a una reunión con veintitantas personas que no conoce, con los que no tiene ningún vínculo de cercanía ni de confianza, en ningún momento uno asume que es una reunión que no se va a conocer. Uno asume que se va a conocer, al revés”, afirmó.

Ademas, sotuvo que “no hay ningún afán de esconder reuniones de este tipo. Cuando uno quiere esconder una reunión, no se junta con 20 desconocidos y queda cruzando los dedos que no lo vayan a contar”.

Síguenos en