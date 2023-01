La tercera es la vencida: Senado aprueba designación de Ángel Valencia como Fiscal Nacional

Durante la jornada de este lunes, el Senado aprobó la candidatura de Ángel Valencia Vásquez como Fiscal Nacional. El abogado fue la tercera carta del gobierno, tras el fallido respaldo entregado a José Morales y Marta Herrera.

Por 40 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, Valencia alcanzó los 2/3 del quórum para encabezar el Ministerio Público y convertirse en el sucesor de Jorge Abbott.

Valencia respondió a polémicas

Uno de los antecedentes de Ángel Valencia que ha generado mayores cuestionamientos por parte del mundo político, especialmente de figuras del oficialismo, es su defensa a imputados por delitos de connotación sexual.

Al respecto, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) solicitó al candidato a que aclarara esta situación que también ha sido ampliamente rechazada por organizaciones feministas.

“¿Cómo usted puede garantizar que como Fiscal Nacional va a perseguir todo lo que hasta el día de hoy ha defendido? Incluso a nivel personal y profesional”, preguntó la parlamentaria.

Ante esto, el abogado indicó que “nunca he asumido una causa probono de las primeras, pero sí he asumido muchas causas probono de las segundas. Es decir, circunstancias en las cuales he patrocinado querellas que han amparado a mujeres víctimas de violencia, que han sido agredidas”.