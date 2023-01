Para 70 mil nuevos adultos mayores: Senado aprueba proyecto que amplía rango de beneficiarios de la PGU

La tarde de este miércoles, el proyecto de ley corta que amplía los beneficios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue aprobado en el Senado, por lo que ahora está listo para convertirse en ley.

De manera unánime, los parlamentarios dieron luz verde a la iniciativa que amplía el rango de beneficiarios de la PGU, es decir, se incluye a 70 mil adultos mayores. Ahora, será despachado a la Cámara para que se comunique su aprobación al Ejecutivo.

“Esta ley, precisamente a lo que viene es a generar la posibilidad de que 70 mil personas mayores más se incorporen a la PGU”, indicó la ministra del Trabajo, Jeanntte Jara, tras su aprobación y recordó que “el aumento de la cobertura, del 60 al 70%, partió en el mes de agosto del 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social (IPS) distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios”.

“Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia porque no entendían por qué no calificaban si cuando se sentían que no eran parte del 10% más rico de la población”, explicó. “La ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, 24 mil de ellas ya habían presentado su solicitud, habían sido rechazadas y van a ser recalificadas”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que esta modificación tiene un costo fiscal de aproximadamente unos 170 millones de dólares anuales y “está financiada básicamente con recursos del presupuesto”.