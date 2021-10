Durante sesión llevada a cabo este miércoles a pocas semanas de las elecciones, la sala del Senado aprobó por 25 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención un proyecto de ley que modifica normas para la inscripción de candidaturas parlamentarias y CORES ante el Servicio Electoral.

Recientemente, algunas candidaturas, como por ejemplo la del militante del PPD Ricardo Celis, fueron objetadas por el Servel debido a faltas en el protocolo y errónea presentación de documentos. Lo que le pasó al abogado, al igual que a otras 200 personas que aspiraban a un escaño en el parlamento es que por una falla de carácter administrativa, relacionada con la fallida matrícula de cuenta bancaria para los aportes, quedaron excluidos del proceso electoral.

Es por eso que algunos parlamentarios del Partido Socialista y del PPD quisieron intervenir y modificar estas reglas a través de un proyecto de ley, debido a que la situación actual ha impedido a políticos de su sector el ejercer sus garantías fundamentales de representar a su electorado,

Lee también: 3 de oposición y 2 oficialistas: Los diputados que integran comisión que evaluará acusación contra pdte. Piñera

El senador Manuel José Ossandón dijo que “yo soy miembro de la comisión de Gobierno y yo planteé que esta no podía ser una ley con nombre y apellido y sí nos demostraron que habían habido distintos criterios. Algunos que se habían equivocado en un certificado y los habían dejado pasar y a otros no, lo que me parecía bastante injusto porque eran razones tontas. En lo fundamental que tenían que tener los candidatos todos cumplían y porque había un certificado mal de una firma bancaria, los dejaban fuera”.

Luego, el militante de Renovación Nacional señaló que “espero que esa ley se modifique de verdad en el futuro y que las condiciones importantes sean listas y que el resto sea un mero trámite”. Asimismo, insistió en que “había un criterio dispar y eso me parece injusto“.

Por su parte, el parlamentario Felipe Kast aseguró que “hoy día la ciudadanía está cansada de leyes que se hacen en 24 horas para salvar a parlamentarios que no postularon bien sus candidaturas. De hecho Evópoli tuvo un candidato que no fue aceptado que fue Juan Manuel Santa Cruz y esto es totalmente injusto e inaceptable que se hagan leyes como traje a la medida en 24 horas pensando en los mismos partidos políticos que no hicieron bien su pega a la hora de postular”.