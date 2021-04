Durante esta jornada, la Sala del Senado discutirá de forma extraordinaria el proyecto de postergación de elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores regionales y concejales del próximo 10 y 11 de abril. Además del Bono Clase Media y otras ayudas sociales impulsadas por el Gobierno.

De esta manera, se espera que ambas iniciativas sean despachadas durante la misma jornada y sean revisadas por la Cámara de Diputadas y Diputados durante este lunes.

Cabe señalar que la suspensión de los comicios se presentó por parte del Ejecutivo debido a la crítica situación sanitaria que enfrenta el país debido a la pandemia del COVID-19. Es por ello que la fecha de las elecciones para elegir a los integrantes de la Nueva Constitución sería hasta el 15 y 16 de mayo.

Respecto a las impresiones de esta votación especial, el senador Jorge Pizarro (DC) expresó que “esperamos despachar hoy día (…) el bono con lo que implica también el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia en la cobertura de un 60% y 80%”.

“Nos parece que es urgente además hacerlo porque en medio de la cuarentena en que estamos (…) para que la gente se quede en sus casas y lo lógico y natural es que se entregue un ingreso aunque sea mínimo para la subsistencia”, afirmó.

Moreira: “Le pido al Gobierno que no vaya al TC”

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) realizó un llamado al Ejecutivo respecto al proyecto del tercer retiro de los fondos previsionales, para que no lleve la iniciativa al Tribunal Constitucional.

“Creo que es muy injusto cuando la oposición dice que el Gobierno no ha hecho nada o ha hecho poco. Yo creo que el Gobierno ha hecho mucho, pero lamentablemente es necesario aún más porque es insuficiente lo que ha hecho debido a la magnitud de la crisis. Entonces si el Gobierno nos dice que no hay recursos, yo le pido al Gobierno que no vaya al Tribunal Constitucional, que deje que la gente con sus recursos previsionales pueda auto ayudarse para poder sustentar esta crisis”, dijo.

“Le pedimos al Gobierno que no vaya al Tribunal Constitucional porque en la Cámara de Diputados, Chile Vamos va a votar a favor. Creo que tenemos que tratar de encontrar alguna formula”, agregó.

Además, respecto a la postergación de las elecciones, el parlamentario argumentó que, de suspenderse los comicios, los alcaldes deben continuar en sus cargos.

“Los alcaldes son lideres, los titulares son verdaderos lideres en sus comunas y han tenido que desarrollar una labor tremendamente importante para proteger la salud de las personas, ser activos en la defensa de la ciudadanía sobre el COVID, aplicar las medidas necesarias. Ellos tienen liderazgo, conocen su zona y la gente los sigue y creo que democrático que ellos vuelvan si se suspenden las elecciones”, afirmó.