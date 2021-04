Luego de una extensa sesión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, finalmente se aprobó el proyecto de reforma constitucional que permitiría un tercer retiro del 10% de los fondos de pensión en las AFP, despachando la iniciativa a su discusión en el Senado.

Previo al proceso en el Congreso, el gobierno anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, tal como lo ocurrido con el segundo retiro. Sin embargo, integrantes de la bancada oficialista y de oposición han hecho un llamado a que el Ejecutivo se retracte de dicha decisión y promulgue el proyecto en caso de que la Cámara Alta le dé luz verde.

Este avance de la reforma constitucional produjo una serie de reacciones tanto en parlamentarios como legisladores, quienes utilizaron además sus plataformas en redes sociales para dar a conocer sus impresiones.

En el caso del senador UDI, Iván Moreira, declaró que “el tercer retiro está aprobado en el Congreso, porque en el Senado los votos de Chile Vamos están comprometidos”, añadiendo que “para que haya un tercer retiro depende exclusivamente de la voluntad del presidente de la República, esa es su responsabilidad con el país y con los más necesitados”.

Por otro lado, la diputada Pamela Jiles (PH) y férrea defensora de la iniciativa, dijo que “espero esta noche escuchar cacerolas en todo Chile para advertir al desgobierno que no lo lleve al TC”, junto a una imagen en la que ella aparece con la banda presidencial.

Hay que recordar que la parlamentaria lidera las encuestas para la carrera hacia La Moneda, y utilizando dichos resultados hizo una propuesta al gobierno: que si el Ejecutivo decide no acudir al TC, ella no se presentaría como candidata a las elecciones de noviembre.

Al mismo tiempo, el diputado RN Jorge Durán manifestó que “nos quedan dos alternativas. Pedirle, rogarle, prenderle velas a mi gobierno para que no vaya al TC. Es la única salvación para que este proyecto pueda llegar a las personas que más lo necesitan. Espero que de verdad estos días se les ablande el corazón y se den cuenta que las personas necesitaban estos recursos”.

“El gobierno tiene dos posibilidades. Una derechamente es anunciar que no irá al TC, o hacer lo que hizo la vez pasada. A último momento, como está acostumbrado lamentablemente mi gobierno, aparecer en el Senado con una iniciativa propia y poder salvar este tercer retiro. Lo cual estaríamos eternamente agradecidos”, añadió.

Marcos Ilabaca, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, lamentó que no se aprobada la indicación de la norma permanente presentada por parlamentarios de oposición. Ya que, según dijo, “eso significa pedirle hoy día al presidente de la República Sebastián Piñera, señor presidente, no recurra al TC. Y señores TC, si el presidente recurriera, por favor fallen a favor de los millones de chilenos que hoy día están pidiendo una solución urgente y que este gobierno mezquino, especulador y lleno de letra chica, al momento no ha entregado”.

Se sumó a las declaraciones el diputado DC Matías Walker, quien destacó que “nos hicimos cargo del fallo del TC, y si la mitad dirimente del TC quiere acoger el requerimiento del gobierno, con la norma aprobada hoy día les estamos haciendo más difícil en el camino. Lo que estamos haciendo es una excepción a la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de seguridad social”.