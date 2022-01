Este miércoles, la Comisión de Constitución del Senado revisó el proyecto de ley de indulto general a los presos durante el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Tras la sesión, el presidente de la instancia, Pedro Araya (IND), dijo que aunque se esperaba conocer las indicaciones durante esta jornada, se extendió el plazo para recibirlas.

“Solamente llegaron unas indicaciones del senador Latorre. Hay otros senadores que tenían algunas preparadas, pero por un tema de plazo, no las pudieron presentar, así que vamos a establecer una semana más de plazo”, señaló el legislador.

Lee también: Latam tacha de falsa la deuda con “el presidente Piñera o sus hijos” tras acusaciones de accionista

Asimismo, el parlamentario explicó que solicitarán al Ministerio Público precisar la información sobre las cifras de los presos de la revuelta social.

“Creemos que ya habiendo transcurrido un tiempo considerable desde la revuelta social, podría estar más depurada la información y de esta manera tener certeza de quiénes son los denominados presos de la revuelta, por qué delitos están siendo investigados y eso nos permite tener un mejor acercamiento respecto a cómo abordar el proyecto de indulto”, manifestó.

Sobre el plazo para debatir nuevamente la iniciativa en la comisión, el senador informó que “esperamos retomar la discusión de este proyecto una vez que llegue la información y se ingresen las nuevas indicaciones”.

Lee también: Senado aprueba extender estado de excepción en la macrozona sur

Frente a las críticas por la demora en la tramitación del texto, Araya respondió que “lo mas fácil sería que la comisión hubiera despachado hoy el proyecto y probablemente, se rechaza en la Sala del Senado y eso, en la práctica, significa que no se puede presentar un proyecto de indulto en un año”, sin embargo, “lo que queremos es generar un acuerdo que permita tener los votos y que este proyecto sea una realidad que permita hacer justicia con los presos de la revuelta”.

En ese contexto, reconoció que “una de las grandes piedras de tope que tiene este proyecto es que no hay un catastro exacto de quiénes son los presos de la revuelta y por qué tipo de delitos están siendo investigados”.

Lee también: Asociación de Gobernadores Regionales respalda a Mundaca tras querella de ex ministro Walker

Por eso, aseguró que “la idea es construir un acuerdo y acotar un proyecto que tenga viabilidad política en ambas corporaciones”, ya que acotó que “el gran problema que tiene este proyecto en el Senado es que no tiene los votos, dado que la derecha ha manifestado que no está disponible a votar a favor. Entonces, la comisión no saca nada con aprobar un proyecto que probablemente va a ser rechazado”.