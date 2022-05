Senador Huenchumilla asegura que el Pdte. Boric debe buscar un “acuerdo político” con las forestales

Durante la jornada de este martes 24 de mayo, un trabajador de Lumaco resultó fallecido luego de recibir un impacto de bala mientras se trasladaba en un bus hacia su lugar de trabajo en la Región de La Araucanía.

El tiroteo, el cual según Fiscalía fue perpetrado con armamento de guerra, cobró la vida de Segundo Catrileo de 66 años de edad, y dejó a otras cuatro personas lesionadas.

En ese sentido, es que diversos actores políticos han comenzado a emplazar al gobierno sobre posibles soluciones para poder dar solución con conflicto que se vive en la macrozona sur del país. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla emplazó al presidente de la República, Gabriel Boric, a buscar un “acuerdo político” con las forestales para poder abordar las demandas del pueblo mapuche.

En conversación con Emol, el parlamentario comenzó indicando que ha visto en los últimos años múltiples puntos de inflexión. “El asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay ¿no fue acaso un punto de inflexión?, qué fue el asesinato de Camilo Catrillanca, ¿no fue un punto de inflexión? y todos los muertos que han habido de lado y lado en estos últimos 25 años en La Araucanía, son todos puntos de inflexión”.

Asimismo, manifestó que lo que le cuesta entender es que el mundo político de los distintos gobiernos que ha habido en los últimos 25 años, donde han existido muertos mapuches y no mapuches de todos lados, “no asuman su responsabilidad”.

“Nunca han logrado tener una imaginación, más allá de pensar simplemente en el uso de la fuerza para resolver el problema y no se dan cuenta que los estados de excepción no van a resolver el problema“, señaló.

Conforme a sus declaraciones, precisa que se le está dando a las Fuerzas Armadas un rol que no les corresponde, “porque no hemos logrado tener una policía reformada que esté a la altura de los requerimientos que se necesitan y no hay una respuesta respecto de qué explica la violencia”.

“La violencia nunca se puede justificar, pero hay que buscar una explicación, lo que hay detrás. El Estado nunca ha dado una respuesta formal y concreta a la acusación que le hace el mundo mapuche de que le usurpó sus tierra y se las tiene que devolver. Solo han dado unas aspirinas que no han logrado neutralizar la violencia que hoy estamos viviendo”, añade.

Tras lo anterior, el congresista dijo que el gobierno lo que tiene que hacer es “buscar un acuerdo político entre el Estado y las forestales, que son grupos económicos poderosos que están disponibles para ello”.

“Ese conflicto ya salió de La Araucanía, ya no está ni en el delegado presidencial, ni está en el gobernador, ni en el subsecretario, aunque venga mil veces a La Araucanía. Ese conflicto se instaló en La Moneda. Es el Presidente quien tiene que llamar a los grupos económicos dueños de las forestales y buscar un acuerdo político con sentido de Estado, eso es lo que corresponde a mi juicio hacer”, sentenció.