A sólo días de su discusión en la Cámara Alta, el senador Juan Pablo Letelier (PS) cambió su postura sobre el proyecto del cuarto retiro del 10% de fondos previsionales y no descarta que eventualmente vote a favor.

El parlamentario afirmó que hay nuevos elementos que lo llevaron a reflexionar su opinión sobre la iniciativa. “Respecto a la situación que yo plantee en septiembre, que esta era una mala política y que yo no me inclinaba a votar a favor, veo el proyecto que llega de la Cámara, primer elemento; veo lo que hicieron los ministros del gobierno de presidente Piñera, segundo elemento, y veo un gobierno que no quiere cambiar el sistema de pensiones, tercer elemento”, planteó.

“Quiero ver lo que dice el Gobierno, frente a lo que ha hecho el Gobierno, frente a lo que no ha hecho. Frente a la demanda de múltiples personas, yo no me cierro al cuarto retiro, pero me gustaría sí escuchar al Gobierno, si va a mantener su defensa a ultranza de las AFP”, sostuvo en entrevista con Radio Universo.

Letelier también recalcó que “lo que me preocupa es un Gobierno que dice que esto hace mal, pero no hace nada para buscar un camino alternativo y eso es responsabilidad de quien gobierna”.

Sin embargo, se manifestó contrario a las iniciativas que plantean el retiro del 100%: “Lo que están haciendo es una campaña del terror, tratan de decir que ‘aquí viene la izquierda en un nuevo gobierno y quiere cambiar el modelo, rescaten y saquen toda su plata’, porque eso en el fondo es una mala señal”.

“Los parlamentarios de la UDI y RN que han encabezado esta campaña del 100% es porque están tratando de crear inestabilidad“, añadió.