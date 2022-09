Senador Macaya tras ser increpado por grupo liderado por Pancho Malo: “No es aceptable en una democracia”

Durante la mañana de este domingo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, fue increpado por parte de un grupo denominado “Team Patriota”, que es liderado por Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo.

El hecho ocurrió en las afueras de Canal 13, cuando el parlamentario llegaba en su vehículo para participar de un programa de entrevistas, momento en que fue abordado por cerca de 30 personas.

“Traidor a Chile” y “la patria no se vende” fueron algunas de las consignas que gritaron los presentes, en alusión a las conversaciones del legislador con otras fuerzas políticas para darle continuidad al proceso constituyente tras los resultados del plebiscito del 4 de septiembre pasado.

Los registros del incidente fueron publicados por el propio Pancho Malo en su cuenta de Twitter, donde indicó que “Chile ya votó RECHAZO, en Chile se respeta la Constitución”.

Con la “lógica” del Sr. feudo Senador @javiermacaya no está acostumbrado a dialogar.

No pueden robar la Democracia y comprometer a 7.882.000 votantes del RECHAZO, en una cocina política ILEGÍTIMA.

El #MacayaDELINCUENTE es tendencia nacional. No pueden apropiarse del RECHAZO. pic.twitter.com/cTgZDY1G25

— Francisco Muñoz 🎙 (@FcoMunoz_TP) September 25, 2022