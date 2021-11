Durante esta jornada, en medio de la votación en general del proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el senador Iván Moreira (UDI) acusó que no ejercerá su derecho a sufragio y se retiró de la sala.

“Este proyecto es un engaño, un engaño con mayúscula, porque no hay intención de aprobarlo antes de las elecciones”, aseguró el senador.

En ese sentido, indicó que “sólo estoy disponible para el retiro del 100%, porque es obvio que las AFP se van a acabar. Lo van a expropiar todo si no lo hacemos”.

En tanto, según sus palabras, el proyecto tiene el siguiente objetivo: “La izquierda lo que busca es estirar el elástico para sacarle todo el provecho electoral posible” y, por lo tanto, el senador aseveró que “no estoy disponible para esta pirotecnia electoral que sólo busca favorecer candidaturas presidenciales que en un momento rechazaban la idea”.

Asimismo, dijo que “la diputada Pamela Jiles, si este proyecto no se aprueba, tiene listo un proyecto para el próximo lunes, que sería el quinto”.

Finalmente, el parlamentario señaló que “como yo dije que no me prestaría para este engaño, me retiro de la Sala porque no voy a votar este proyecto”.