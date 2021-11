Este martes la Sala del Senado analizará y votará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, la cual fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para que sea aprobada en la Cámara Alta, se necesitan 29 votos a favor, es decir, la oposición tiene que tener al menos cinco sufragios favorables de parte de parlamentarios oficialistas, además de tener alineados a todos sus legisladores.

En ese contexto, el senador Manuel José Ossandón (RN) aún no decide cuál será su inclinación durante el libelo. “Mañana es un día histórico, de estudio, reflexión y de escuchar a la gente que acusa, pero también a la que defiende”, explicó.

Lee también: Ministro Paris envió un “cariñoso saludo” a Carolina Goic durante balance: “Siga siendo leal a sus principios”

Por lo mismo, llamó a “votar en conciencia” y que “no me va a temblar la mano para decidir ninguna de las dos alternativas. Por eso, que la he leído, creo que falta información, pero hay que analizarla en su mérito”.

Cabe recordar que la sesión se iniciará este 16 de noviembre a las 9:00 horas y durará la primera parte hasta las 13:30. Posteriormente, se retomará a las 15:00 horas la segunda parte, donde los senadores darán a conocer sus argumentos y posteriormente emitirán su sufragio.

La comisión que respaldarán el líbelo acusatorio quedó conformada por los parlamentarios Gael Yeomans (CS), Leonardo Soto (PS) y Gabriel Silber (DC), quienes tendrán en total 60 minutos para defender su postura contra el jefe de Estado.