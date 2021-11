Este sábado, el senador Manuel José Ossandón (RN) denunció mediante sus redes sociales el ingreso de desconocidos a su sede parlamentaria. Para informar sobre esto, adjuntó algunas fotografías de cómo quedó el lugar.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el parlamentario dio a conocer los hechos. Además de publicar las respectivas imágenes para que sus seguidores pudieran observar lo ocurrido, mencionó que los sujetos no sustrajeron artículos de su oficina.

El parlamentario escribió en la mencionada plataforma virtual: “Desconocidos entraron a mi sede parlamentaria. No sé qué buscaban, pero hurgaron todo”.

Lee también: Cavada y condena a Orpis por caso Corpesca: “Hubo una enorme cantidad de políticos chilenos que se salvaron”

Junto con esas palabras, el ex alcalde de Pirque y Puente alto explicó que los sujetos “no se llevaron computadores y tampoco electrodomésticos. Pero abrieron todos los cajones y revolvieron cuánto papel encontraron”. Tras esto, dejó un mensaje para las personas que entraron a su lugar de trabajo: “Aviso: ¡No busquen lo que no existe!”

En conversación con La Tercera, el integrante de Renovación Nacional explicó que el hecho se habría producido el jueves o viernes. “No sé si llamarlo un acto delincuencial propiamente tal, porque no se llevaron nada de valor material de la sede parlamentaria”, dijo.

Además, afirmó: “Sólo estaba revuelta mi oficina así que supongo que estaban buscando algo, quizás algún documento o papel, pero lo desconozco y ni siquiera se me ocurre con qué objetivo”.

Lee también: Diputado Ascencio arremetió contra Rubilar tras dictamen de Contraloría: La instó a renunciar

Finalmente, el parlamentario y ex aspirante a la Presidencia de la República recordó que vivió un hecho parecido en medio de su candidatura en 2013. “Me pasó algo muy parecido en la elección senatorial del 2013 y tuvo las mismas características porque revolvieron cajones y tampoco se llevaron nada”, concluyó.

Desconocidos entraron a mi sede parlamentaria.

No sé qué buscaban, pero hurgaron todo. No se llevaron computadores y tampoco electrodomésticos.

Pero abrieron todos los cajones y revolvieron cuánto papel encontraron.

Aviso: ¡No busquen lo que no existe! pic.twitter.com/IwwcLINNJr

— Manuel José Ossandón (@mjossandon) November 13, 2021