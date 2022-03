Esta mañana, la senadora Fabiola Campillai le solicitó a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, que le ponga fin a la Cámara Alta, de la que ella misma es parte.

La petición fue planteada durante la inauguración de una muestra de arte en el ex Congreso Nacional, titulada “Todo Chile será sus ojos”, la cual rinde homenaje a las víctimas de trauma ocular del estallido social.

Lee también “Tienes un marido que tiene plata”: Bessy Gallardo y Teresa Marinovic protagonizaron fuerte encontrón en la CC

En este contexto, la senadora le pidió a Quinteros que “por favor” la nueva Constitución elimine la Cámara Alta, señalando que “no lo necesitamos. Ahí se entrampan las leyes”.

“No quieren reparar todo lo que pasó. No quieren, y están en contra de dar siquiera una señal de humanidad. El Senado no puede existir”, continuó.

La legisladora sostuvo que dichos escaños “son solo puestos para las personas que están acostumbradas a sus privilegios, nada más”.

“Si supiera lo que pasó, la verdad es que ayer me sentí muy mal. Ayer me faltaron el respeto terriblemente. Se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndome que pidiera el indulto a los presos de Punta Peuco (…) No puedo creer la comparación que están haciendo desde la derecha”, comentó la senadora en relación a Manuel José Ossandón (RN).

Finalmente, la parlamentaria detalló que fue “el senador Ossandón. Él y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes. Se me dijo que soy un símbolo y que me saltaría quizás cuántas cosas pidiendo esa libertad de esos presos que no lo merecen, jamás la pediría porque le faltaría el respeto a un país completo”.

Lee también Pasa al borrador de la nueva Constitución: Pleno aprueba que Chile sea un “Estado Plurinacional e Intercultural”

Ossandón: “Nunca condicioné mi voto”

En respuesta, el aludido senador Ossandón expresó que “no quiero polemizar con la senadora porque tengo mucha empatía por lo que le ha tocado vivir. Sólo quiero decir que nunca le he planteado que, a cambio de aprobar la amnistía a los presos, se libere a alguien de Punta Peuco”.

“Lo que yo le dije en una reunión que tuvimos ayer en su oficina es que como sociedad debemos preocuparnos de todas las personas que están sufriendo, eso incluye también a militares que viven situaciones terminales y que también necesitan clemencia”, aseveró.

Por último, aseguró que “nunca condicioné mi voto porque yo estoy en contra de la ley de amnistía y porque mi posición es analizar caso a caso para que no se cometan injusticias”.