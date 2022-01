“Cómo va a sufrir el próximo gobierno, y yo voy a tomar palco”. Esas fueron las palabras que la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), le dijo al senador Jorge Pizarro (DC) en la discusión de admisibilidad del proyecto del litio.

El micrófono de la senadora quedó prendido y se pudo escuchar lo que le expuso a su colega parlamentario. Tras esto, sus dichos no pasaron desapercibidos y generaron distintas reacciones en materia política.

En ese sentido, la parlamentaria se refirió a sus dichos y declaró: “Hoy día me toca arbitrar, decidir, empujar, porque ese es el rol del presidente del Senado. Cuando uno es un Senador más, uno no tiene esa posibilidad, a eso me refería”.

Posteriormente, durante esta jornada, tanto la senadora Rincón como el presidente electo, Gabriel Boric, se encontraron en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022.

En la instancia, ambos se saludaron con un abrazo y se sentaron al lado. Luego, la militante de la DC expuso lo siguiente: “Contamos con un presidente electo que representa la savia nueva, con un alto nivel de apoyo en las últimas elecciones, nunca visto. Ayer sostuve que este nuevo gobierno lo tiene difícil en el parlamento, lo que es efectivo y nadie puede negarlo. Deberá articular con mucha habilidad para construir respaldos a sus propuestas”, aclaró la senadora.

Finalmente, recalcó que “no es tiempo de mirar desde la galería, debemos entrar a la cancha y jugar...Probablemente estaban pensando en el palco, ¿no?”, dijo bromeando sobre sus declaraciones.

Mira aquí algunas fotografías del encuentro: