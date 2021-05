El pasado 26 de mayo, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer las líneas generales de los proyectos para llegar con la ayuda definitiva para lo que queda de pandemia.

Dentro de los anuncios se encuentra el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que cubrirá a todas las familias en el Registro Social de Hogares, con un monto equivalente a la línea de la pobreza. Además, de la creación de un bono “o cheque de alivio” para todas las pymes.

Este domingo, los comités de oposición del Senado realizaron una declaración pública en que se pide la corrección y mejora de las iniciativas, en el marco de las anteriores negociaciones para desarrollar la llamada “agenda de mínimos comunes”.

“En una situación de profundas crisis sanitaria, social, económica y política. Como oposición desarrollamos un conjunto de diálogos con los principales actores sociales vinculados a cada uno de los temas concordados“, dice el documento.

Además, aseguran que el sábado 8 de mayo, en el “Encuentro político y social por Chile”, plantearon sus principales propuestas de ayuda a las familias: “Se trata de una propuesta técnicamente sólida, financiada y legitimada socialmente. De esta manera, siendo oposición, hicimos el trabajo que un buen gobierno debe hacer. El buen Gobierno que Chile no tiene“. Los planteamientos fueron entregados el miércoles 12 de mayo al Ejecutivo.

Sin embargo, dos semanas después, el Gobierno presentó sus propios puntos dados a conocer en una vocería del presidente Piñera. “Tramitaremos con celeridad el apoyo a las familias, poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorarlo tanto en el monto como en la extensión del beneficio”, afirman los senadores de oposición.

“Dejamos constancia ante el país que creemos que los proyectos del Gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos. No resuelven los problemas de las familias. No resuelven el problema de la mayoría de las pymes. No mejoran la estrategia sanitaria. No abordan de manera clara fórmulas de financiamiento de corto mediano y largo plazo para los esfuerzos de reconstrucción económica y social pos pandemia que deberemos desarrollar”, agregan.

Los parlamentarios aseguran que “un apoyo real y efectivo a las pymes es indispensable también en el marco de una estrategia de reactivación económica, partiendo de la recuperación del empleo, necesidad crítica para miles de familias, especialmente para las mujeres jefas de hogar que ven con impotencia el enorme daño a su empleabilidad que ha producido la pandemia”.

“Instamos nuevamente el Gobierno a concurrir al Congreso Nacional durante la próxima semana a corregir y mejorar los elementos indispensables de los proyectos para hacerlos sostenibles y no continuar confundiendo a la opinión pública con falsos debates alejados de las necesidades de las familias”, cierran.

La declaración fue firmada por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), el vicepresidente, Jorge Pizarro (DC), y los comités de la Cámara Alta del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC), Revolución Democrática (RD) e independientes.