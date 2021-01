El seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, relató cómo ha sido su experiencia en el cargo durante la pandemia y cómo ve los eventos clandestinos que se han identificado durante las últimas semanas.

“Estuve más de 20 días en la UCI, más de 10 días conectado a un ventilador mecánico y 6 semanas intentando recuperarme. A mí el coronavirus casi me mata. Sé que es muy distinto vivirlo, pero no me deja de dar impotencia ver el nivel de irresponsabilidad de hacer fiestas clandestinas”, dijo.

En conversación con La Segunda, la autoridad de 34 años relató que, luego de volver a su casa a fines de junio, quedó con algunas secuelas como la pérdida de 13 kilos y una atrofia muscular en su cara que le impidió volver a sonreír por un tiempo.

Con respecto a las fiestas clandestinas, expresó que “el caso de Zapallar no muestra solo la irresponsabilidad de los jóvenes, también de sus padres. Cuando hicimos la investigación epidemiológica, en busca de aislar a los contagiados para hacerles seguimiento y evitar más contagios, derechamente no nos daban información o había contradicción básicas al punto de negar parentescos”.

De acuerdo a los antecedentes que manejan, Álvarez indicó que a fin de año se realizaron un total de 5 fiestas clandestinas en la V Región, pero en 3 se puede identificar diseminación de contagios. Por ello, hay dos sumarios sanitarios cursados y un tercero alistándose. Además, van 57 personas contagiadas y 157 contactos estrechos en cuarentena derivados de ellas.

Por eso, la autoridad subraya que ha bajado la percepción de riesgo: “Basta ver las redes sociales para mirar las imágenes de asados y reuniones familiares sin ningún resguardo. La gente no entiende que una persona puede no tener síntomas y contagiarte”.

En ese sentido, contó que entre las situaciones más insólitas que han detectado se encuentra un menor de 3 años con permiso colectivo de trabajo y un camión trasladaba personas ocultas a otra región. Sin embargo, lo que más destaca es lo que vieron en Santo Domingo.

“Es increíble, pero un grupo de personas le estaba celebrando el cumpleaños al gato… terminó en 15 contagiados”, dijo.

“También hemos identificado ‘patas negras’. Ha sido muy incómodo. Porque aparece una persona contagiada y en la trazabilidad de los contactos estrechos te vas dando cuenta que no solo estuvo con su señora o marido”, cerró.