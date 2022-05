Los dichos de seremi de Educación por “relativizar” denuncia de abuso sexual que lo llevaron a salir del cargo

El gobierno, a través de la subsecretaria de Educación, rechazó este jueves los cuestionados dichos del ahora ex seremi de Educación del Biobío, Héctor Aguilera, quien ha sido criticado por “relativizar” una denuncia de abuso sexual contra una niña, en un colegio de Talcahuano. Durante esta misma jornada, se informó que salió del cargo.

“Como Ministerio de Educación rechazamos las declaraciones que realizó el seremi”, comienzan diciendo en el comunicado, en el que se sostiene que “el relato de las víctimas nunca debe relativizarse ni ponerse en duda“.

Asimismo, destacaron que “como sociedad tenemos un gran desafío cultural. Debemos avanzar en la comprensión y concientización de la violencia de género y la vulneración de derechos que viven muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

Junto a esto, informaron que iniciarán un ciclo de formación sobre perspectiva de género y derechos de niños, niñas y adolescentes para los y las funcionarias.

Compartimos la declaración pública que como Ministerio de Educación elaboramos ante las declaraciones del Seremi de Educación de la Región del Biobío

Tras esto, el propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó que “no podemos relativizar ni poner en duda a las víctimas de abuso o agresiones sexuales. Es por eso que aceptamos la renuncia del seremi del Biobío“.

No podemos relativizar ni poner en duda a las víctimas de abuso o agresiones sexuales. Es por eso que aceptamos la renuncia del seremi del Biobío.

¿Qué dijo el seremi?

En conversación con el programa radial Buena Costumbre, Héctor Aguilera fue consultado por la denuncia realizada por la familia de una estudiante de quinto básico que acusó haber sido abusada sexualmente. Tras esto, la comunidad escolar indicó que la misma niña habría sido llevada por las salas para identificar al presunto responsable, pero desde el colegio indicaron que fue una funcionaria quien lo hizo, siguiendo la pista de un polerón.

En ese contexto, indicó que “si bien es cierto que se dice abuso sexual, la gente se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante se acercó a una menor y le hizo tocaciones“.

“¿A usted no le parece grave eso, seremi? ¿Cómo va a relativizar la relevancia de una tocación de una niña? Eso es un abuso sexual”, replicó el periodista.

Tras esto, Aguilera se defendió argumentando que “yo no le estoy bajando el perfil, lo que quiero decir es que estas situaciones hay que averiguarlas y no tenemos las cámaras, lamentablemente no captaron la situación”.

“Nosotros hemos dicho que todo tipo de situación que ocurra en los establecimientos hay que llevar a cabo los protocolos que correspondan para determinar la veracidad”, agregó.

En la misma línea, reiteró que “la estudiante efectivamente lo señaló así y el error es que no hubo la aplicación del protocolo, no estoy relativizando. Una situación en que si hay tocaciones o algún tipo de acercamiento de un alumno con una alumna no debe ocurrir, pero tenemos que tener claro que debemos tener todos los elementos para poder definir qué fue lo que ocurrió”.

Tras la insistencia del profesional, Aguilera reconoció que “es un abuso sexual, pero de acuerdo a las conversaciones con la gente del establecimiento no se pudo observar el hecho, solo esta la denuncia y el protocolo no se cumplió”.

Respuesta de la Subsecretaría de Educación

Desde la entidad también informaron que se entregó apoyo y orientación jurídica a la familia y que sostuvieron una mesa de trabajo para el retorno a clases.

Además, se solicitaron los antecedentes del caso y se instruyó una fiscalización para aclarar lo ocurrido y si lo determinado por la directiva del establecimiento fueron las decisiones correctas.