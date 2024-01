Critican a Seremi de Obras Públicas de Los Ríos por lentitud en mantención de barcazas vitales para el transporte

Barcazas con mantenciones retrasadas y plazos no cumplidos por parte de la Seremi de Obras Públicas de Los Ríos, Nuvia Peralta, tienen a los habitantes de esta zona enfadados por esta situación.

Según declaró la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la comuna, Paula Hernández, está preocupada por un caso en particular, que es el de la nave Cullamó, que se encuentra en trabajos de carena. Recordemos que esta realiza el recorrido entre Niebla y Corral.

“Me parece lamentable, porque no hay un comunicado, no hay información. No sabemos lo que pasa, y creo que tenemos todo el derecho nosotros como cualquier ciudadano corraleño, de que se nos mantenga el plan para saber a qué atenernos”, mencionó Hernández a Radio Biobío.

De acuerdo con la dirigente, son filas de automóviles las que se han observado en esta zona, generando atochamientos y molestias por parte de conductores y pobladores.

Por otra parte, según consignó el medio, la embarcación se encuentra lista hace meses, la situación es que la Armada no ha autorizado el traslado de esta por vía marítima.

Esto quiere decir que la nave tiene que pasar por un proceso de desarmado para que pueda ser trasladada a la comuna.

Otras críticas a la Seremi

Pero no solo la dirigenta manifestó sus críticas a la gestión de la autoridad estatal: el alcalde de La Unión, Andrés Reinoso, y el diputado Marcos Ilabaca, solicitaron que Peralta tenga una actitud más proactiva.

“Yo le pediría proactividad. Y que, en definitiva, se preocupe de los temas que en la región están sucediendo. Porque pareciera que todas las semanas ella tiene agenda en Santiago y se despreocupa absolutamente de los problemas que en las regiones están siendo cotidianos”, declaró el parlamentario.

Reuniones en Santiago

Por su parte, la seremi ha registrado reuniones con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. La razón, conversaciones sobre el proyecto deportiva de las pista de aguas quietas que se está evaluando en Valdivia.

Además, sostuvo un encuentro con el delegado presidencial, Jorge Alvial, para analizar otros proyectos junto a la Dirección Nacional de Arquitectura.

Pero no solo hay problemas con la nave antes mencionada, también es se espera que la embarcación Hua Hum en Panguipulli pueda comenzar su funcionamiento el próximo 15 de enero, cuando se esperaba que fuese en diciembre.

