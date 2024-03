Sergio Bitar renunció en vivo a programa con Checho Hirane: “Sin llorar”

Este martes, se vivió un curioso y muy llamativo hecho en Radio Agricultura: Sergio Bitar, ex ministro de Educación en el mandato de Ricardo Lagos y ministro de Obras Públicas en el primer mandato de Michelle Bachelet, dejó en vivo el programa “Conectados” conducido por Checho Hirane, donde era panelista.

En el espacio se estaba debatiendo el pacto fiscal y la pertinencia o no de subir los impuestos. Bitar sintió que estaba permanentemente en minoría al representar ideas de centro izquierda a diferencia del resto del panel integrado por Hirane, Mikel Uriarte y Magdalena Merbilháa.

Sergio Bitar se suma a Pepe Auth y renuncia al aire en el programa de Checho Hirane. Dialogar con la ultraderecha radical reaccionaria no funciona. pic.twitter.com/iCGYxWx8mU

Luego pidió la palabra en más de una ocasión y al no tener la oportunidad de hablar, sencillamente se paró y dejó en vivo el programa.

Luego a través de su cuenta de X manifestó: “He resuelto dejar mi participación en el programa. Llegamos a un punto en que no se puede dialogar. No hay respeto personal ni tolerancia con una opinión distinta”, manifestó.

He resuelto dejar mi participación en el programa Conectados de radio Agricultura. Llegamos a un punto en que no se puede dialogar. No hay respeto personal ni tolerancia con una opinión distinta. Uno de los participantes hace casi imposible estar presente. 3 personas te apabullan…

— Sergio Bitar (@sergiobitar) March 26, 2024