El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció este viernes que oficiará al Netflix, luego de que la empresa anunciara nuevas condiciones y tarifas para las personas que compartieran su claves con usuarios que no residan en el mismo domicilio.

Chile, Costa Rica y Perú fueron los países elegidos por Netflix para poner en marcha su plan piloto, aviso que causó revuelo en los usuarios del servicio de streaming, ya que muchas personas estaban acostumbradas a prestar sus cuentas a amigos y/o familiares.

En el caso de nuestro país, esta nueva modalidad tendrá un valor de $2.380 y permitirá añadir subcuentas para hasta dos personas, cada una con su propio perfil, nombre de usuario y contraseña.

Ante los cuestionamientos que generó esta medida, la empresa argumentó que este nuevo plan busca palear el impacto que ha tenido esta práctica en su capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas producidas por Netflix.

A partir de este escenario, el Sernac comunicó que oficiará al servicio de streaming “para obtener mayores antecedentes acerca de los nuevos cobros que realizará la compañía a los usuarios de la plataforma”.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo manifestó que ya realizó un análisis preliminar de esta disposición.

“La empresa Netflix establece en sus términos y condiciones que se trata de un servicio de carácter personal, que no debe compartirse fuera del hogar contratante. También indica que la cantidad de dispositivos que pueden ser usados simultáneamente dependen del plan de suscripción”, indicó.

Pese a esto, la institución explicó que su acción busca obtener una mayor cantidad de antecedentes respecto a los motivos de la decisión, así como conocer si en los contratos anteriores se contenía la misma cláusula.

Finalmente, enfatizó que cualquier modificación en el contrato o en la oferta de servicios adicionales tiene que ser informado oportunamente por las empresas y contar con el consentimiento del consumidor, quien tiene derecho a aceptar o no la propuesta, por lo que las empresas no podrán aplicar cobros no consentidos.