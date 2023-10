Sernatur aclaró polémica por stand en feria de turismo en París que fue criticada en redes

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) se refirió a la viralización de un video grabado en la feria en París, Francia, que contó con la presencia de un pequeño stand representando a Chile.

El registro fue captado en la IFTM Top Resa, que se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre en la capital francesa. Una instancia que reúne a profesionales del rubro del turismo para resaltar los principales atractivos de distintos países del mundo.

“Chile no está, ¿por qué nuestro país no invierte nada para poder potenciar a la industria del turismo?”, cuestionó la mujer que grabó el video.

Mira el stand de Chile en la Feria Mundial de Turismo en París. Somos un bochorno en todo el mundo:#IFTM Top Resa París

¿Qué dijo el gobierno?

Cristóbal Benítez, director nacional de Sernatur, indicó a través de una declaración pública que “no se trata de un stand oficial de Chile, sino un esfuerzo privado de las empresas Cruceros Australis y Viva Latina Tours, quienes han estado presentes en el mercado francés durante años”.

En ese sentido, Benítez explicó que Chile “está marcando presencia en más de 20 ferias internacionales, tales como son la Fitur en España, Seatrade en Estados Unidos, ITB en Berlín, WTM en Brasil y Londres, entre otras”.

Asimismo, señaló que la última vez que el país participó en esta feria fue en el año 2019, oportunidad en que “asistimos en un stand conjunto a co expositores chilenos”.

“El que este año no se participara en esta feria no quiere decir que el mercado francés no lo estuviéramos abordando. Estamos realizando distintas acciones como capacitaciones al trade, campañas cooperadas con operadores, entre otras”, aclaró.

📣 DECLARACIÓN PÚBLICA Respecto al video que circula en redes sociales, compartimos la versión oficial de #Sernatur:

👉 https://t.co/lIhlRG11LU pic.twitter.com/fxTMh3AQ7X — Sernatur (@Sernatur) October 5, 2023

