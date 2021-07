El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien figura como independiente tras su renuncia a Convergencia Social en 2019, afirmó que no votará en las primarias presidenciales fijadas para este domingo 18 de julio.

“Tengo profundo respeto por lo que ha hecho Gabriel (Boric) y Daniel (Jadue). Creo que han hecho una campaña donde se han recogido mucho de las ideas que viene planteando la gente hace rato”, dijo este sábado el jefe comunal durante un punto de prensa.

Además, cree que a los comicios de Apruebo Dignidad “le irá mejor” que a Chile Vamos. “Creo que la primaria de la derecha expresa el país que no queremos”, aseveró.

Sharp también se refirió a los recientes dichos que han generado polémica entre los precandidatos Gabriel Boric y Daniel Jadue: “Esos rounds tuiteros que se producen, es una mala señal que a pocos días de la primaria la gente se esté insultando y descalificando, se esté enojando, se esté sacando el piso, siendo que el adversario está al otro lado”.

“Yo creo que el desafío de los cambios en Chile supera al pacto Apruebo Dignidad. Si el pacto Apruebo Dignidad cree que basta con cambiar el sistema de pensiones, avanzar a más descentralización, para declarar al Estado plurinacional, para establecer un sistema público de salud y educación (…) Si ellos creen que basta para eso, ahí yo tengo una diferencia, creo que no basta”, agregó.

Por otra parte, valoró la irrupción de los independientes en el mapa político tras las elecciones de mayo y la posterior instalación de la Convención Constitucional. “El mundo independiente es muy importante, los colectivos locales que triunfaron en las municipales, está el mundo indígena que cumple un rol fundamental, están los movimientos sociales y, además, el mundo que expresa la Lista del Pueblo“, dijo.

“A la luz de lo que ha pasado en el país en los últimos dos meses, pareciera ser interesante de evaluar que el mundo independiente pudiese levantar una candidatura presidencial que exprese lo que se expresó en parte el 16 de mayo en las urnas”, añadió.

No obstante, el alcalde descartó una eventual postulación a La Moneda: “Nos interesa desde Valparaíso contribuir a ese proceso, no he dicho que voy a ser candidato. Mi intención es terminar mi periodo como alcalde y poder cumplir con muchas de las cosas que queremos hacer en Valparaíso”.