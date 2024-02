“Si no me opero quedo en silla de ruedas”: El crudo relato de hombre que perdió dinero para cirugía en incendio

Un estremecedor relato entregado por un hombre de 76 años, damnificado por los incendios en Viña del Mar, fue captado por CHV Noticias.

Se trata de un vecino de El Olivar, uno de los sectores más afectados por el fuego en la región de Valparaíso, que ya ha dejado 131 víctimas fatales y destruido 15 mil viviendas.

Según relató, el avance de las llamas arrasó con su casa y, además, con cerca de $600 mil pesos que tenía guardados junto a su señora.

El hombre agregó que ahorraba ese dinero para costear una cirugía en la espalda. “El cirujano me dijo que si no me operaba yo iba a quedar en silla de ruedas“, añadió.

Del siniestro no pudo salvar nada y, ahora, debe “empezar de cero a juntar platita“, para poder costear el tratamiento que tiene un costo cercano a $1,2 millones de pesos.

Para ello, realizó un llamado en búsqueda de aportes voluntarios, los que deben ser realizados a la siguiente cuenta:

Tipo de cuenta: Cuenta RUT

Cuenta RUT Banco Estado

Titular: Julia Oyarzún Gallardo

Julia Oyarzún Gallardo RUT: 6.450.577-7

