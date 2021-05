El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, hizo un mea culpa sobre el estallido social en un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde compartió mesa junto a Magdalena Montes, Emilia Nogueira, Fernando Gómez-Rovira.

Sichel se sinceró respecto a las manifestaciones de octubre de 2019, que estallaron luego del incremento del pasaje de Metro en $30. “Me sentí absolutamente culpable, era ministro de Desarrollo Social, no dormí en varias noches”, confesó.

“Algo tengo que haber hecho mal, me pasó algo personal súper fuerte. Además, yo di una declaración el 18 (de octubre) en la mañana que fue bien polémica, porque todos hablaban de delincuentes, yo dije que era un problema de equidad, que para muchas familias en Chile $30 puede ser mucha plata”, agregó.

Lee también: Sutil: “Si hay que lamentar gente que ha fallecido antes de llegar a la atención, hay responsabilidad de las personas”

En ese sentido, el aspirante a La Moneda dijo sentirse “súper responsable de no haber reaccionado más rápido, con el tiempo digo, pucha yo debería haber apurado mucho más lo del ingreso mínimo de emergencias, cosas y políticas públicas que yo estaba intentando hacer y no las hice más rápido, no peleé más”.

“¿Tú lo viste venir?”, le preguntó la periodista Magdalena Montes. “No como llegó, pero sí vi venir dos cosas, por eso dije esa frase antes de que quedará la embarrada”, respondió el ex secretario de Estado.

“La mitad de los chilenos vive con 400 lucas. Siento que éramos indolentes. Hay una legítima rebeldía de las personas contra la política, porque dicen ‘mis problemas a usted no le importan’”, cerró.