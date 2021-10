El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió al apoyo declarado para José Antonio Kast por parte de la senadora Ena Von Baer (UDI), con quien compartió hace tres semanas en actividades de campaña en la Región de Los Ríos.

Este viernes, la parlamentaria oficializó su respaldo para el abanderado del Partido Republicano con la publicación de una gráfica en que se ven a ambos bajo el eslogan “Atrévete” que ha patentado el ex diputado.

Durante una actividad en Puente Alto, Sichel sostuvo al respecto que “no voy a hablar más de las volteretas de aquellos que se dan vuelta todo el día por las encuestas”, indicando que esta decisión forma parte de la declaración que dio el pasado martes sobre entregar libertad de acción a los partidos del conglomerado oficialista.

En ese sentido, el ex presidente del BancoEstado afirmó que los electores quieren saber “por qué cresta no hablamos nunca más de sus problemas, por qué no discutimos sobre el cambio climático, por qué no discutimos en serio sobre las diferencias que tengo con el programa de Gabriel Boric o José Antonio Kast”.

Lee también: Teillier y programa presidencial de Boric: “No vamos a dejar la escoba en el país”

“Creo que la verdad, por respeto a ello, seguir hablando todos los días de cómo va a cambiar la moda del día porque la encuesta o Twitter lo dice, por lo menos los que estamos acá, nos aburrimos“, agregó.

Asimismo, declaró que no espera que “nadie haga lo que es correcto (…) Todos que se sientan libres de estar donde quieren estar, pero también les pido un favor a ellos y muchas veces las conversaciones que tenemos, que dejemos de hablar de eso”.

“En marzo podemos tener una sociedad quebrada, en que gobierna un extremo izquierda o una extrema derecha y nunca más se ponen de acuerdo, donde los que creen en la violencia pueden gobernar o aquellos que creen que temas fundamentales para nosotros como el medioambiente, el respeto a las distintas orientaciones sexuales, la tolerancia del otro, la posibilidad de construir acuerdos son esenciales. Lo que más le pido a ellos es que no estén todo el día dándose vuelta en el sistema, no a la UDI, a las personas que piensen distinto que transparenten rápido porque nos van a evitar una gran discusión“, concluyó sobre el tema.