El candidato presidencial oficialista Sebastián Sichel se refirió al reportaje de CHV Noticias y CNN Chile que dio a conocer, en exclusiva, detalles del financiamiento irregular de su campaña como diputado en 2009.

El abanderado de Chile Podemos Más acusó una “operación política orquestada para desprestigiarme sistemáticamente por la izquierda” y aseguró que “no tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados”.

“Hay muchos cómplices pasivos escondidos tratando de enlodar esa campaña y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política en las campañas de 2009 y 2013″, añadió en un punto de prensa.

En esa línea, instó a transparentar los financiamientos y afirmó que no tiene nada que ocultar.

“Me equivoqué y hago un mea culpa. Mi error ha sido enfrascarme sucesivamente en las discusiones con los viejos políticos de la oposición sobre qué hice en mi vida privada, en qué he trabajado, cómo me he desarrollado, e incluso qué pasó con una campaña que perdí y después nunca tuve el privilegio de esconder, como lo hicieron otros”, expresó.

“La verdad, se han ido acostumbrando a hacer política que se transforma siempre en agresión, odio y rabia. Me he perdido en un debate sin sentido y descuidé lo que me trajo hasta acá, mi vínculo con las personas, mi capacidad de entender el país en que vivo, mi propuesta por un futuro mejor para los ciudadanos. Caer en la vieja política que lo que hace es apuntar con el dedo al resto, porque es incapaz de resolver sus propias culpas y pecados”.

“La izquierda y esta forma constante de atacar a los que estamos acá nunca nos va a asustar. No son superiores moralmente. Al contrario, viven y necesitan el poder desesperadamente y por lo tanto, tienden a hacer lo mismo siempre. Tratan de atacar y ensuciar el que está al frente para competir. No nos van a amedrentar ni les tenemos miedo. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de ser una candidatura independiente con apoyo de partidos y que no le tiene miedo a dar la cara cada vez que sea necesario. No tenemos nada que ocultar”, cerró.