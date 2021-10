El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, volvió a referirse al proyecto de ley que busca permitir un cuarto retiro de los fondos de pensiones, iniciativa que actualmente se está discutiendo en el Senado.

El aspirante a La Moneda del oficialismo reiteró que la reforma constitucional es “una mala política pública”, aunque aclaró qué hará en caso de que esto se convierta en ley.

“Si se aprueba el cuarto retiro, el cual creo que es pésima política pública, lo voy a volver a retirar y poner en APV”, aseguró Sichel en La Red, agregando tener la sensación de que “nos está pasando lo mismo que Argentina el 2011, que nos van a terminar expropiando los fondos”.

En su argumentación, el ex ministro de Desarrollo Social afirmó que esto se haría con el propósito de “financiar programas de gobierno que no funcionan, como el de Gabriel Boric, y materializar ideas como la de la senadora (Yasna) Provoste de terminar nacionalizando los fondos”.

El “error” de no reconocer el trámite de retiros

Consultado sobre por qué no declaró desde un primer momento que había realizado los retiros anteriores del 10%, el candidato manifestó que “reconocí en un minuto que fue un error no contestarlo el día mismo, porque sentía que era un debate moral tramposo y lo digo abiertamente”.

“No lo dije inmediatamente porque creía que era el típico debate moral. Es como la gente que votó por el No, como yo, que le decía a la gente del Sí que no podía participar en la democracia porque no tenían derecho. O la gente que votó rechazo ahora que le decían que no debería participar (en el proceso constituyente). Es al revés”, agregó.

Posteriormente, apuntó a que “cada uno puede retirar el 10% una vez que la ley se aprueba si cree que es lo mejor para su vida, entendiendo en mi caso que lo pase a una APV y que había una amenaza sobre el sistema que existe actualmente, que finalmente termine expropiando los fondos de pensiones de los chilenos”.

Finalmente, Sichel dijo que “los retiros son malos y no van asociados a una política de aumentar las pensiones y lo creo hasta el día de hoy. Creo que cada chileno tiene derecho a elegir quien le administre sus fondos de pensiones”.