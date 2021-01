Este martes, el precandidato presidencial Sebastián Sichel se definió como un “liberal demócrata” y no como un “socialdemócrata”, porque tiene una mirada diferente de cómo el Estado opera en solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía.

“Soy liberal hace muchos años, me he definido como tal, por eso me fui de la Democracia Cristiana. Soy un liberal de centro de hace muchos años (…) hay tantas dimensiones del liberalismo, me siento un liberal comunitario”, dijo en entrevista con radio Universo.

El ex presidente del BancoEstado recalcó que “no soy socialdemócrata, tengo una diferencia fundamental en eso, principalmente en la calidad de las políticas públicas que hace el Estado en Chile, de la solución concreta que hace de los problemas el Estado”.

Lee también: Tarud se considera feminista: “Lo mejor que uno puede tener como ayuda son las mujeres”

En esa misma línea, sostuvo que “no soy un convencido de que lo público sea sólo lo que hace el Estado para solucionar los problemas de los chilenos. Creo que el Estado juega un rol fundamental, pero tiene que llamar a los privados a contribuir a la solución de los problemas públicos“.

“La socialdemocracia puede ser un Estado superior, que avanza mucho más, pero con la calidad del Estado que tenemos en Chile, ser socialdemócrata es de una complejidad gigante. Esto no significa que no crea que el Estado tiene un rol preponderante, pero que sea el ejecutor de las políticas, no y ahí tengo una diferencia, por eso me siento un liberal demócrata y no un socialdemócrata 100%“, agregó.

Respecto a la despenalización del uso de algunas drogas, Sichel dijo que “yo no tengo problema en legalizar la marihuana, pero hay una discusión en quién maneja la comercialización”.