El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, afirmó que espera que se extienda el Ingreso Familiar de Emergencia universal (IFE) hasta diciembre, planteamiento compartido por gran parte del oficialismo.

En entrevista con Radio Pauta, el abanderado independiente llamó al Ejecutivo a mantener el beneficio, pactado originalmente hasta septiembre, ya que su juicio “estamos justo en la curva de salida”.

“Espero que (se extienda) hasta diciembre, pero que vaya asociado con subsidios laborales. La mayoría de los chilenos lo sabe por sentido común, uno sale adelante cuando tiene pega y lo que tenemos que hacer es reactivar el trabajo y el crecimiento económico”, apuntó.

El ex ministro de Desarrollo Social confirmó que ha mantenido conversaciones con el Gobierno, donde aseguró que le pidió que esto “vaya incorporando subsidios a la contratación, para que no generemos la falsa expectativa de que vamos a depender siempre de subsidios públicos, porque no es posible. Lo razonable es que la extensión del IFE vaya acompañado a la reactivación económica”.

Posteriormente, se refirió a la tramitación del cuarto retiro del 10% que comenzará este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Respecto a la posible votación a favor de la iniciativa por parte de parlamentarios de Chile Vamos, Sichel señaló que “tenemos que ser una coalición que interprete el bienestar del corto y en el mediano plazo, y por lo tanto ser coherentes en eso”.

“Es obvio que a algunos les va a molestar, pero no estoy acá para caerle bien a todos los parlamentarios de una coalición, sino para decir, hacer y ojalá liderar una coalición que haga lo mejor para Chile. Cada uno puede votar libremente lo que quiera, pero lo que yo espero es que tengamos una mirada de lo que es bueno o malo para el país”.