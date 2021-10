El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, abordó la polémica sobre los Pandora Papers, el reportaje que reveló la participación del presidente Sebastián Piñera en la compraventa del proyecto minero Dominga.

Recordemos que la investigación señaló que el mandatario participó junto a su amigo personal, el empresario condenado Carlos Délano.

Una parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubieran variaciones regulatorias que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, esto subordinado directamente con el gobierno de Piñera.

A raíz de esto, parlamentarios de oposición confirmaron que están estudiando una posible acusación constitucional contra el mandatario por estos hechos que se dieron durante el año 2010 y que posteriormente fue investigado por la Fiscalía.

Lee también: Galli e indagación de Fiscalía por compraventa de Dominga: “Me parece correcto para dar certeza a la ciudadanía”

Este punto fue el más criticado por Sichel, quien calificó la posible acusación como algo que “se ha transformado en un hábito. Generan inestabilidad en el sistema político y crisis. Lo que necesitamos es gobernabilidad”.

“Aquí hay que gente que necesita que el gobierno funcione, que el Congreso funcione y se dediquen a legislar. Creo que siempre, en estos últimos tres años, todo se ha transformado en una discusión política en la que el Congreso se dedica a tratar de destituir a quienes ejercen los cargos y el resto a defenderse”, manifestó en un punto de prensa.

Luego, el candidato oficialista apuntó a que se debe tener “aclaración total” por parte del jefe de Estado.

Lee también: ¿Qué son los paraísos fiscales y las sociedades offshore? La guía para entender los Pandora Papers

“Si tiene que seguir aclarándolo, que lo siga haciendo. Creo que es necesario seguir respondiendo todas las preguntas que haga la prensa respecto a esto y seguir tranquilizando y aclarando a la población lo que pasó. Ese es el desafío más grande, pero también tener un poco más de responsabilidad como clase política”, agregó.

Posteriormente, el ex ministro de Desarrollo Social fue consultado sobre qué habría hecho él de haber sido el presidente del país.

“Nunca habría tenido este conflicto de interés, porque no tengo ni un peso más de lo que tengo en mi cuenta. No voy a hacer hipótesis respecto a lo que hubiera o no hubiera hecho. Mi posición personal respecto a Dominga ha sido abierta. Creo que el proyecto no tiene que avanzar mientras sigan construyéndose varios puertos en la región”, indicó

Finalmente, Sichel insistió en que “el camino de la acusación constitucional lo único que hace es seguir generando ingobernabilidad a un país que requiere orden, respeto y que las cosas funcionen”.