El abanderado del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reiteró su apoyo al presidente Sebastián Piñera por la causa penal iniciada por la Fiscalía Nacional y la acusación constitucional que se desarrolla en el Congreso tras las revelaciones de Pandora Papers sobre la compraventa del proyecto Dominga.

“El problema es que estamos cerrando un ciclo presidencial y la política otra vez se está devorando la estabilidad del país buscando una acusación constitucional o la destitución del presidente“, señaló este domingo.

En ese sentido, el candidato presidencial sostuvo que “no cometamos el error de superar la democracia por beneficios o réditos políticos destituyendo a presidentes, sean estos o sean el resto”.

Asimismo, cuestionó las recientes declaraciones del ex fiscal Manuel Guerra, quien en entrevista con El Mercurio se refirió al sobreseimiento del mandatario en 2017, en el marco del caso Exalmar.

En dicho medio, el persecutor reconoció que en su indagación conoció el acuerdo previo, pero no se mencionaba que la compraventa se firmarían en las Islas Vírgenes Británicas. “Lo que se investiga hoy es distinto”, confirmó.

Del mismo modo, el ex fiscal indicó que “mi decisión para pedir el sobreseimiento se fundó en que no tenía ningún elemento que diera cuenta de la intervención de Piñera”. Además, sostuvo que “jamás he protegido a Piñera ni en esta ni en ninguna causa (…) mis decisiones fueron técnicas” y señaló que la investigación que llevará a cabo la Fiscalía “es adecuada, se ajusta a derecho, y no cabe duda que el análisis que hizo la Unidad Especializada Anticorrupción fue exhaustivo”.

Sobre esto último, Sichel aseveró que “el ex fiscal Guerra está dando una opinión personal no siendo fiscal” y espera que “la Fiscalía haga su evaluación y su trabajo, pero dejemos a las instituciones funcionar independiente y autónomamente, y no hacer tanta opinología respecto de lo que tienen que hacer”.

Por otra parte, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, también se refirió a los dichos de Guerra. “No tengo por qué dudar de las declaraciones del fiscal que llevó en ese momento, pero entiendo que esto corresponde a otro momento y antecedentes”.

Asimismo, la senadora de la DC afirmó que “más que estar haciendo declaraciones respecto de la investigación, es hacer el trabajo investigativo a fondo y dar certeza a nuestro país que las instituciones funcionen”.