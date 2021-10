El candidato presidencial del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, criticó la propuesta de pensiones anunciada por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Ese fondo común terminará siendo un hoyo negro administrado por el Estado. Cuidemos nuestros ahorros porque es el trabajo de una vida”, señaló a través de un video emitido en su cuenta de Twitter.

En el mensaje, el ex presidente de BancoEstado sostuvo que “el principal problema de Chile son las pensiones y que el debate populista del Congreso no lleva a ningún camino. Nuestra propuesta es bien simple. Queremos que el Estado nos ayude a tener un piso común de pensiones, independiente de nuestros ingresos, independiente de nuestro lugar de origen, que todos tengamos una pensión básica universal desde donde partir con una mejor pensión”.

Lee también: Absuelven a ME-O tras decisión de Fiscalía y el CDE de no recurrir a nulidad para invalidar fallo

Asimismo, plantea “incentivar al ahorro en cuentas personales, de manera que nadie se la pueda tocar nunca para mejorar esa pensión con su trabajo, con lo que vamos a apoyar a aquellos que son cuidadores y con los seguros de dependencia severa u otros que permitan garantizar que va a haber una pensión mejor hacia adelante”.

“¿Cuál es la diferencia fundamental con la propuesta de Gabriel Boric? Una bien simple. Ahí se van sus ahorros a cuentas fiscales, es decir, todo lo que cotice en el futuro se lo va a llevar el Estado y lo va a administrar el Estado para pagar las pensiones de otras personas”, aseveró Sichel.

Al finalizar, sostuvo que lo planteado por Boric “es malo y fracasará en todas las partes del mundo. Se llama sistema de reparto. Nuestro sistema es uno solidario, en que el Estado ayuda, en que usted contribuye con su ahorro, y en que además con seguros protegemos a aquellos que no les alcanza”.

Cabe mencionar que, en contrapartida, el diputado de Convergencia Social ha recalcado que su propuesta “va respetar íntegramente lo ahorrado por las y los trabajadores. No se va tocar ni un peso. Lo que propongo es que de ahora en adelante se aplique un sistema mixto, donde se incorpore un pilar contributivo y uno no contributivo, donde en un pilar no contributivo el Estado garantice una pensión digna, y otro contributivo donde, con elementos de solidaridad, podamos mejorar las pensiones en función de lo ahorrado individualmente, pero también con solidaridad intergeneracional”.