Los dichos del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, despertaron más de una crítica. Y es que el ex ministro de Desarrollo Social, dijo durante la jornada de ayer que “en una democracia madura hay que hacer mantener el orden”.

En conversación con El Mercurio, Sichel precisó que “no por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado, que es mantener el orden y controlar la violencia”, lo que fue cuestionado por Yasna Provoste (DC) y Gabriel Boric (FA) quienes también compiten por la presidencia.

La abanderada por Unidad Constituyente emplazó al también ex presidente de BancoEstado, a través de cuenta de Twitter. “Para ellos los derechos humanos son una excusa, para nosotros son una condición fundamental de la vida en sociedad”, dijo.

Lee también: Boric emplazó a Sichel: “Que se disculpe con las víctimas de violaciones a los DD.HH.”

Por su parte, el candidato por Apruebo Dignidad expresó que las declaraciones de Sichel “son especialmente graves viniendo de un ministro de un gobierno que no fue capaz de mantener el orden, de proteger a las personas ni respetar los DD.HH.”.

Del mismo modo, calificó como “lamentable” que “para Sichel, igual que para Piñera, los DD.HH son sólo una excusa”.

La respuesta del abanderado oficialista

Ante esto, el candidato del pacto oficialista respondió a los emplazamientos de los presidenciables. Según consignó el mismo sitio, Sichel planteó que “la respuesta de los candidatos de la izquierda, en una competencia muy poco edificante por quién es más de izquierda, confirma lo que dije: mi compromiso con los DD.HH. es total, y lo es también con el orden y mantención del Estado de derecho”.

Lee también: Provoste responde a dichos de Sichel sobre los DD.HH: “Esa es la diferencia entre la derecha y nosotros”

Bajo la misma línea, agregó que, “lo dije textual en el diario: ‘¿Desde cuándo mantener el orden significa no respetar los DD.HH.? En una democracia madura hay que mantener el orden, hacer valer el Estado de derecho y respetar los DD.HH.. Es una obligación mínima’. No hay atajos ni excusas. Se pueden perseguir ambos objetivos, eso es gobernar”.

“Para algunos, el orden y respeto al Estado de derecho no es prioridad, insisten con indultos y dejan en indefensión a las víctimas. Donde no hay Estado de derecho, no hay justicia y pierden los más débiles”, zanjó.