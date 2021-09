Los candidatos presidenciales del oficialismo y Apruebo Dignidad, Sebastián Sichel y Gabriel Boric, respectivamente, protagonizaron un intenso debate por Twitter.

Todo surgió luego de que la asesora de Sichel, Paola Assael, reflexionara por el financiamiento ilegal de la política y los casos como SQM en The Clinic. Posteriormente, acusó que “por muy encantador que sea, por muy buena onda, por muy refrescante, joven, jovial, tiene al PC que no lo va a dejar gobernar. Esa sí que es una mochila. Te insisto: Boric no es libre”.

En ese sentido, el medio le preguntó, por Twitter, al candidato presidencial de Apruebo Dignidad si las declaraciones de Assael eran ciertas: “Señor Gabriel Boric, atendiendo lo que señala la asesora del señor

Sebastián Sichel, ¿es usted libre?”.

“Sí”, respondió Gabriel. “A veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara”, manifestó acompañando sus palabras de una infrografía de la Fundación Sol en donde evidencian los aportes económicos que recibió el candidato oficialista para las primarias.

A veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara. pic.twitter.com/K3YZIyH70e — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 3, 2021

En respuesta, Sebastián Sichel dijo: “diputado, leo su crítica y pienso que usted no se tituló y el Estado siempre le ha pagado sueldo y campaña, esa es su única experiencia, es un lujo dar sermones así”. Esto porque Gabriel Boric egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pero aún no recibe su título de abogado.

Además, recalcó que “los independientes buscamos financiamiento legal, y antes estudiamos, nos titulamos y trabajamos para salir adelante”.