El candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, se refirió a los procedimientos que se están investigando contra Carabineros acusados de violar los Derechos Humanos durante las manifestaciones del estallido social.

En entrevista con Radio Cooperativa, el ex aspirante a La Moneda afirmó que “me parece una tragedia terrible la violación a los Derechos Humanos, creo que se tienen que perseguir las responsabilidades de quienes cometieron esos abusos y esos delitos hasta el final. Lo que hay que hacer, además de perseguir, sancionar y condenar a aquellos que cometieron abusos de los Derechos Humanos, es evitar cualquier abuso a futuro cambiando protocolos de seguridad en Carabineros”.

Aquí, fue consultado sobre qué le diría Fabiola Campillay, quien perdió la visión de sus dos ojos tras recibir una bomba lacrimógena mientras esperaba locomoción en un paradero. Precisamente, Campillai afirmó que nadie de la institución le ha ofrecido disculpas.

Al respecto, Sichel afirmó que “Yo (le pido) disculpas a nombre de esos Carabineros, creo que las responsabilidades individuales de los hechos que cometieron tienen que ser sancionadas y perseguidas, pero creo que hay una tremenda responsabilidad política de todos de no permitir que esto nunca pase”.

“Lo que a mí me duele es que son funcionarios del Estado y, por lo tanto, creo que específicamente en mi caso, es doloroso lo que pasó”, agregó.

Proyecto de indulto

Además, el ex ministro de Desarrollo Social analizó el proyecto de indulto a detenidos durante el estallido social, iniciativa que se ha tomado la conversación en el inicio de la Convención Constitucional.

Sobre la medida, Sichel apuntó a que “no somos los políticos a través de nuestras opiniones quienes calificamos la calidad que tiene un preso. Presos políticos son los que han sido detenidos por sus ideas y acá lo que tenemos son detenidos por violencia”.

“Son los tribunales los que deben resolver esto y el poder político no debería involucrarse por respeto al Estado de Derecho. Si transformamos la justicia en la opinión de quienes somos actores políticos, lo que vamos a hacer es que todo pasa a ser parte de la coyuntura política”, añadió.

Finalmente, el candidato de Chile Vamos concluyó en que “no tengo cara para decirle a alguien que le quemaron su local o que se cerró su pyme que no hay responsables porque la política decidió que no hay responsables. Creo que tenemos que pensar en esa pyme, en esa persona que sufrió un daño terrible en su patrimonio y en su vida personal”.