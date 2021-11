La ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) y nueva integrante del equipo de Gabriel Boric, Izkia Siches, se refirió a la posibilidad de integrar a un eventual gobierno a la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

En entrevista con ADN Radio, la doctora fue consultada sobre qué opinaba de la posibilidad de que Daza deje el gobierno y pase a integrar el comando de José Antonio Kast, quien tendría como objetivo convencerla en estas horas.

Al respecto, Siches declaró que “es un muy buen fichaje. Yo en general he tenido una muy buena relación (con ella), no hemos tenido mayores conflictos. También, he conversado con el candidato (Boric) que un eventual gobierno hay que considerar continuidad”.

Es más, la ex líder del Colmed aseguró que “plantearía que ella fuera una de las invitadas a poder colaborar con esta continuidad en algunas acciones en las que creo que como país las hemos hecho bien, porque hay todo un conocimiento aprendido. Han sido dos años de pandemia y la administración no es la misma que la de los primeros días”.

Dicho esto, se le preguntó sobre si reclutaría a Paula Daza en un posible Ministerio de Salud, a lo que respondió “De todas maneras, o la invitaría a un equipo asesor. Lo plantee cuando era presidenta del Colegio Médico, lo sanitario tiene que superar los gobiernos de turno y tener una agenda transversal”.

“Si estamos mirando en que queremos consolidarnos como un sistema nacional como el inglés no es algo que lo pueda resolver un programa de gobierno, por eso estamos tan interesados en la Constitución, que puede fijar un norte”, agregó.

En las próximas horas, Siches se reunirá con Gabriel Boric para definir su rol en la campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, aunque en la misma entrevista no descartó que su función sea únicamente la materia sanitaria.