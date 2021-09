Hasta las dependencias del Hospital Metropolitano de Providencia llegó personal del Colegio Médico (Colmed) con el fin de hacer un llamado a evitar que se inicien obras que perjudicarían la cantidad de camas del recinto.

Esto comenzó el martes por la tarde cuando funcionarios del recinto denunciaron que se reducirían a la mitad las camas producto, afirman, del inicio de obras en el Costanera Center.

Los trabajos comenzaron esta semana en el plan que está tazado desde hace 12 años, lo que generaría un impacto específico de reducción de 122 camas UCI a solamente 24.

Debido a esto, la presidente del Colmed, Izkia Siches, llamó a “reconsiderar esta medida. Entendemos que no es de resorte municipal por lo que señaló la alcaldesa (Evelyn Matthei) en sus redes sociales, pero le pedimos a todas las autoridades, al Gobernador, a la propia alcaldesa, al presidente de la República, alguien tiene que lograr incidir para que este proyecto no siga avanzando”.

En caso de concretarse, Siches afirmó que provocaría “un impacto sanitario en los equipos de salud y finalmente en nuestros pacientes”.

“Como Colegio Médico hemos querido venir a denunciar el cierre del 50% de las camas del Hospital Metropolitano, un hospital abocado mayoritariamente a patología COVID-19, por la construcción del inicio de obras de estacionamiento del Mall Costanera Center, nos parece que no es el momento oportuno”, agregó la especialista.

Debido a esto es que solicitó “a todas las autoridades y también a la empresa a buscar alternativas para no impactar en este hospital, como también fuentes de financiamiento que no vengan de la salud pública. Los propios trabajadores del recinto denunciaron que no se le han pagado sus honorarios”.

Además, también pidió organizar una mesa de trabajo en conjunto, con el fin de evitar que este tipo de situaciones se repita en otros recintos sanitaros de la Región Metropolitana y del país.