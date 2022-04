Absuelto por quema de tren en estallido social: “Uno queda con miedo de que te puedan inculpar nuevamente”

A mediados de marzo de 2022, Axel Pizarro, acusado de incendiar una locomotora de la línea férrea en la Región de Antofagasta en el contexto del estallido social, fue absuelto de los cargos por el Tribunal de Juicio Oral de la zona.

La misma resolución también exculpó a S.A.P, no obstante, el mismo tribunal dio a conocer su veredicto condenatorio en contra de C.A.Q.R como el autor de incendio y desórdenes públicos perpetrados en febrero de 2022 en la ciudad.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las tres personas inicialmente imputadas habrían atacado deliberadamente la locomotora, entre las calles 21 de mayo y Orella. Incluso, conforme a las indagatorias, el relato de los tripulantes del ferrocarril indicó que le lanzaron agua hervida al conductor, y que con un encendedor le prendieron fuego a los asientos de la locomotora, “para luego incendiarla“, dijo el Ministerio Público en el juicio.

En ese sentido, fue que el pasado julio de 2020, personal de orden llegó hasta el hogar del entonces menor de edad (17) para detenerlo, siendo finalmente trasladado a un centro de menores.

Tras siete meses de reclusión, Axel Pizarro rompió el silencio y entregó una entrevista al medio local El Mercurio de Antofagasta, en la cual abordó diferente temáticas, como el anhelo que llegar al fútbol profesional como cadete de Deportes Antofagasta. “Ya es difícil intentarlo nuevamente. Se perdió mucho tiempo“, indicó con resignación.

Con respecto a los antecedentes que buscaban culparlo, señaló: “Se decía que yo me había subido (al ferrocarril) con pruebas de declaraciones de otros menores imputados por otras causas“, denunció.

En ese mismo momento, según el citado medio, la madre de Pizarro, Karen Tello, interrumpió la entrevista para señalar que dichas declaraciones de menores de edad fueron llevadas a cabo sin abogados presentes.

Su participación pacífica en las manifestaciones

Al ser consultado sobre el porqué se cree que estuvo involucrado en el ataque al ferrocarril, respondió que fue debido a su participación en manifestaciones. “Sí, lo hacía, pero de manera pacífica“, precisó.

“No pertenecía a la primera línea, y tampoco nunca participe de destrozos. Tampoco podría acusarlos a ellos de algo, porque lo que hacían era defenderse. Porque varios de los policías reprimen a gente que estaba manifestándose de manera pacífica”, complementó.

“Yo participaba como la mayoría de los chilenos por un país justo, con menos desigualdad, y no solo de género, porque aún existe entre hombres y mujeres; sino que una menor desigualdad en pensiones, en acceso a la educación, a la universidad”, añadió.

Los hechos según su relato

Con relación a los hechos de ese día que se quemó la locomotora, Axel narró que iba a juntarse con un amigo, cerca de donde ocurrió el suceso. “Cuando me dirigía hacia allá me encontré con mi primo, nos pusimos a conversar. En ese momento vimos que venía el tren de sur a norte. En el lugar había varios manifestantes intentando detenerlo. Muchos se pararon en la línea férrea y comenzaron a atacarlo“, comenzó explicando.

“Luego se subió un grupo de cuatro a cinco y comenzaron a bajar a los conductors. Yo fui testigo de ese ataque, incluso, pasaron cerca de nosotros. De un momento a otro comenzó a salir humo y llamas de la locomotora. Luego de eso nos retiramos”, detalló.

Un dato relevante a consignar es que el Ministerio Público sostuvo que en el poder de Pizarro fueron hallados tres cartuchos de escopeta, tres lacrimógenas percutidas, una máscara, un escudo artesanal, y una serie de fotografías utilizadas como medios de prueba en su contra.

“Eso sí estaba en mi casa, pero yo los recogía para tener un recuerdo histórico de lo que estaba pasando. Ese material estaba botado en todos lados. El escudo lo recogí en la calle, pero nunca lo usé. Con respecto a las fotos, mostraban que estaba participando en las manifestaciones. El ataque al ferrocarril ocurrió en febrero y a mí me detuvieron en julio, por las dudas declaraciones de testigos”, explica.

“Luego en otra declaración dijeron que nunca habían estado ahí. Solo uno me conocía, por el tema de que juego fútbol, pero no tenía contacto hace años. A ellos les hicieron firmar un papel sin saber lo que estaban firmando“, acusa.

Al ser consultado sobre lo que sucedió en todo este tiempo, asegura que siente “impotencia y rabia” porque perdió tiempo que podía “aprovechar de mejor manera”.

“Estaba haciendo cosas buenas, nunca había hecho algo malo. Estaba estudiando en el Liceo Comercial. Logré titularme dentro. Lo más complicado fue cuando me dijeron que me iban a enviar a una cárcel de menores, además de la misma detención, porque nunca me había ocurrido. En el fondo estaba tranquilo, porque sabía que era inocente. Incluso los mismos PDI me decían que sabía que yo no era. Lo más difícil era saber que injustamente estaba detenido“, enfatizó.

Su estadía en el centro de internación

Al ser preguntado por sobre su estadía en el centro de internación, reveló que sufrió amenazas de chicos de otras casas, porque “así es el sistema de los presos“.

“También sufrí la agresión de un funcionario, y eso está en un proceso de investigación y con una demanda en curso. Por parte de la policía no hubo maltrato, pero sí de alguna manera en la Comisaría te hacían sentir que tú los habías estado atacando a ellos”, expresó.

Finalmente, respecto a que si volvería o no a las calles a protestar, aseguró que si no hubiera sufrido dicha experiencia volvería a participar, pero que después de esto, “uno se queda con miedo de que te pueda inculpar nuevamente por algo que nunca hiciste“.

“En estos momentos no volvería, pero si apoyaría. Creo que si ellos dicen que son la llamada justicia, con una PDI, deberían hacer bien su trabajo. Yo tampoco acuso a nadie, porque cualquiera puede equivocarse, pero ellos deberían darse cuenta en el momento y no llegar hasta el final, en el momento en que se miden abogados, jueces y fiscales“, sentenció.