“Tenemos que ir priorizando”: Delegado de O’Higgins pidió ayuda debido a crítica situación en Coltauco

Fabio López, delegado presidencial de la Región de O’Higgins estuvo en CHVNoticias AM dando a conocer los detalles de cómo se encuentra Coltauco, que tiene 70% de su territorio inundado debido al fuerte sistema frontal. “Estamos viviendo precipitaciones como no se veían hace 15 años“, explicó. Sobre esta línea informó las cifras actualizadas de afectados, que llegó a 346, y los evacuados, que ya suman 969 personas. “Peumo necesita ayuda, Las Cabras necesita ayuda, tenemos que ir priorizando (…) los recursos no son ilimitados, entonces tenemos que focalizar”, enfatizó la autoridad.