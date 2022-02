Una familia de vacaciones en el balneario de Hornitos, en Antofagasta, se encontró con una impresionante ballena mientras pescaban y se quedaron quietos para no molestar a este imponente animal que pasaba muy cerca de la costa. Sin embargo, no siempre sucede de esa manera y el comportamiento de los turistas no es el correcto en estas situaciones. En Chiloé, un grupo de aproximadamente 15 visitantes realizó una caminata en un lugar en donde se produce anidación de pingüinos. Esta aproximación irrespetuosa a la fauna silvestre fue catpada por una testigo, quien se mostró indignada por la actitud. Las aves, por su parte, intentaban alejarse de la presencia humana, lo cual evidencia su alteración.