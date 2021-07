Se transformó en tendencia en redes sociales por un video difundido en Twitter donde aparecía entregando declaraciones controversiales. Sin embargo, en conversación con CHV Noticias, el convencional Daniel Stingo aclaró de dónde surgieron las polémicas frases, apuntando a una edición malintencionada.

Esto ocurrió durante la jornada de este miércoles, cuando el abogado y constituyente por el D8, también integrante de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, supuestamente acusó en la sesión de la CC que los convencionales no han recibido pagos.

“No todos tienen para almorzar, no nos han pagado nada”, dijo. Pero sumado a lo anterior, también manifestó que “funcionamos en la medida que haya trabajo. Para venir a sentarse aquí, prefiero estar con mis hijos”.

Stingo explicó el origen de ambas aseveraciones, asegurando que “es un video que algún canalla editó. Tomó frases de varios constituyentes hechos en las salas, el plenario y en comisiones (…), pero no son declaraciones a la prensa”.

En específico, señaló que esta persona “editó y puso frases saltadas solamente con el ánimo denostar”, porque “eso es lo que hacen algunos que no quieren que este proceso llegue a buen término”, sostuvo.

Pago a convencionales

Respecto de la afirmación sobre los pagos a los constituyentes, Stingo señaló que todo sucedió cuando “a la derecha le dio con que había que ser austeros en esta comisión (de presupuesto), y entre otras cosas dije que era bastante austero que nosotros almorzáramos un sándwich que nos entregaban y lo comiéramos en las escalinatas del ex Congreso”, ya que “no hay ni siquiera dónde almorzar”.

Pero “después insistieron y ahí dije ‘para un poquito’, porque en el fondo aquí hay gente que no tiene plata y no nos han pagado“. Un ejemplo concretó, añadió, ocurrió este martes cuando “gente le llevó comida preparada en bolsas a la gente de la Lista del Pueblo (…) porque no tienen plata”.

A raíz de esto, “les hice ver a la derecha que ellos sí tienen plata, pero no todos tienen plata. Entonces la austeridad es para algunos, porque ellos sí tienen plata para comer bien, estacionar sus autos en estacionamientos de los alrededores, etcétera. Pero hay gente que no”, debido a que “llegó gente a la convención de todas las realidades”.

En su caso manifestó que “no tengo necesidades, pero otros sí tienen y lo he visto. Entonces este fue el contexto de eso”. Adelantó que respecto a esta situación “ya se aprobó en la comisión ver las necesidades de los constituyentes. Quizás vamos a hacer una especie de encuesta para ver qué necesidades tienen, porque no todos tienen las mismas”.

“Prefiero estar con mis hijos”

Respecto de la segunda frase, sobre “prefiero estar con mis hijos”, el constituyente independiente con cupo en RD detalló que “en un momento determinado, el coordinador estaba fijando cuándo se iba a dar el trabajo y él proponía como cuatro horas en las tardes, todos los días”.

“Dije sí, está bien, pero trabajemos en medida que tengamos pega, porque ahora ni siquiera había salido el oficio a la Cámara de Diputados o el Senado para reunirnos con ellos y ver su administración interna en presupuesto. Tampoco habíamos recibido de vuelta el oficio de la secretaria técnica y de la Sepgres, que es la que tienen la asignación de los fondos”, relató.

Por esto, “dije en tono de broma: ‘oye, prefiero estar con mis hijos que estar trabajando acá cuatro horas’ cuando no teníamos pega”, aclaró.