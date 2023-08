“No sé cuando pueda volver…”: Streamer Shinipan actualizó estado de salud tras trágico accidente en Punta Arenas

La streamer Shin Yang, una de las involucradas en el fatal accidente automovilístico registrado a fines de julio en Punta Arenas, compartió una alentadora actualización en sus redes sociales.

A través de un live en Instagram, la influencer conocida como Shinipan compartió un video desde el recinto en el que se encuentra hospitalizada y se dirigió a sus seguidores.

Shinipan actualizó su estado

“Quería decirles que estoy mejor, perdón por la ausencia (…) yo no sabía que se había hecho esto tan mediático… yo no tenía conexión a internet ni a nada de esas cosas, hoy día (lunes 7) me pasaron mi celular”, comenzó.

“Quería hacer un stream solamente diciéndoles que no se preocupen más, que ya estoy más estable. De hecho hoy día me iban a sacar de la UCI, pero al final no me cambiaron porque tengo un aire que todavía están investigando”, continuó.

En esa línea, aseguró que hizo el video para “decirles que no me esperaba para nada su preocupación, pero que no se preocupen por mí, porque yo ya estoy estable”.

“Ya pasó lo peor, en cuanto a mi situación, así que muchas gracias por todos los deseos, por prender las velas, por los monjes tibetanos y todas esas cosas que mi hermana me fue informando en la semana… todo eso, funcionó”, añadió.

Sin embargo, aseguró que “no sé cuando pueda volver, tengo dos sondas que no me pueden sacar todavía porque están sacando el líquido que tengo en los pulmones, y otro que tengo en el estómago, entonces todavía no sé cuando voy a volver a Santiago”.

“Pero todo lo peor ya pasó porque ya estoy súper estable, no tengo fiebre, tengo la presión normal (…) incluso hoy día me paré y fui al baño (…) caminamos, pasito a pasito y me dejaron usar el baño, después me bajó la presión y me pegué el show”, añadió.

Desmintió el no uso de cinturón

En el live, la streamer también se refirió a las noticias que surgieron y en las que se indicaban que los involucrados no habrían usado cinturón de seguridad.

En ese sentido, señaló una herida que tiene desde el cuello hasta el pecho, la cual se la hizo debido al uso del implemento de seguridad: “Siempre usen cinturón, me protegió”.

“Se me rompió todo el tórax, menos los implantes… el mal tiempo, se pasa con humor”, bromeó. “Yo ya veo el alta, lo puedo tocar con mis dedos”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shin Yang (@shinipan_)

Síguenos en