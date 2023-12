Ex subsecretaria de Vivienda aseguró que envió informe a Carlos Montes antes que Caso Convenios llegara a la prensa

El pasado 5 de octubre, la ex subsecretaria de Vivienda de Antofagasta, Tatiana Rojas, declaró en calidad de testigo ante la Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía en el marco del Caso Convenios.

Tras renunciar el 24 de junio del presente año y convertirse en la primera autoridad en asumir responsabilidad política por el escándalo de corrupción, Rojas dijo que entregó un informe advirtiendo sobre la situación al ministro de la cartera, Carlos Montes, mucho antes que este llegara a la prensa.

“El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios“, declaró la ex subsecretaria en el interrogatorio, según recogió La Tercera.

Ex subsecretaria Tatiana Rojas: “Confeccioné resumen antes que el caso saliera en la prensa”

A su vez, remarcó: “Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

“A su nueva pregunta, dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”, aseveró también en la declaración, recalcando que Montes tenía conocimiento del caso que derivó en la detención del director de Democracia Viva, Daniel Andrade y del ex seremi, Carlos Contreras.

Finalmente, Rojas se refirió a la trazabilidad de la información en torno al caso y, ante Fiscalía y la PDI, señaló que el primer reporte llegó el 2 de mayo de 2023 por la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda.

Las declaraciones de Carlos Montes tras la detención de Andrade

Acompañado por la bancada del Partido Socialista, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió esta mañana en el Congreso Nacional a la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras.

“Nosotros creemos que este es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde”, expresó el secretario de Estado, sin referirse a las críticas a su gestión.

En esa línea, abordó las solicitudes de renuncia y aseguró: “Yo no me voy a pronunciar sobre eso, he dicho que acá lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público y todo el resto, la especulación y análisis, bueno, eso se verá en el curso del proceso“.

Ministro Carlos Montes: “Entregamos toda la información que teníamos”

“Después de seis meses, nosotros valoramos que el fiscal de Antofagasta decida apurar el proceso, separar las carpetas, poder determinar, y para eso decide detener a ciertas personas, interrogarlo a partir de la detención, y avanzar en el proceso”, dijo Montes.

Por otro lado, el jefe de Vivienda remarcó su contribución a la investigación y dijo que “a los pocos días de que se destapa todo esto, entregamos toda la información que teníamos en ese momento sobre Antofagasta, sobre todo el sistema de trabajo de los Serviu y de los Seremi”.

“Eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todo aquí se aclaren las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda“, concluyó el ministro.

