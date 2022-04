Gobierno anuncia querella por ataque incendiario en región del Bio Bío

Durante horas de la tarde de este jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció desde un punto de prensa en La Moneda que el gobierno se querellará por el ataque incendiario registrado en la región del Bio Bío.

El hecho se registró en Los Álamos, provincia de Arauco, donde un grupo de aproximadamente 40 encapuchados quemó cerca de 30 camiones. Además, habrían intimidado con armas de fuego a los trabajadores del recinto ubicado en el sector de Villa Los Ríos.

“Queremos reiterar el total, absoluto y profundo rechazo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, a los hechos de violencia. Éste no es el camino en democracia, no lo compartimos, no lo aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal”, indicó Monsalve.

Además, agregó que “por instrucción de la ministra del Interior, se va a presentar una querella criminal por el delito de ataque incendiario y esperamos que la justicia pueda identificar a los responsables y sancionarlos por hechos tan graves que alteran la seguridad, el orden público y la sana convivencia en la provincia de Arauco y en el sur del país”.