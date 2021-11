El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, criticó la idea de la oposición de extender hasta la medianoche las intervenciones en la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, la cual se analizará este lunes.

Debido a la ausencia de algunos parlamentarios por ser contacto estrecho de casos de COVID-19, varios legisladores solamente podrían reaparecer este martes, una vez terminada su cuarentena preventiva, por lo que optarían por alargar los discursos con el fin de que el diputado Giorgio Jackson (RD) se aparezca en la Sala.

En detalle, sería el diputado Jaime Naranjo (PS) el que tiene un discurso preparado hasta la medianoche, con el fin de tener los 78 votos necesarios para aprobar el libelo acusatorio y que esto pase al Senado.

Lee también: Acusación Constitucional contra el presidente: Las claves para entender el avance del trámite en el Congreso

La situación fue criticada por Pavez, quien llamó a que “las instituciones estén totalmente a la altura. Me parece que la maniobra del diputado Naranjo es burda. No tenemos ninguna duda de que esto es una táctica que no va a ser bien vista por la opinión pública y que incluso puede generar más rechazo que adhesión”.

Posteriormente, la autoridad apuntó que “la acusación constitucional no tiene cómo prosperar en el Senado porque requiere 29 votos”, recordando que se necesitan serían cinco senadores de oficialismo que se sumaran para destituir al mandatario.

“Ya está bueno. Digamos las cosas como son, esta acusación no va a prosperar. La oposición está haciendo un punto político antes de las elecciones y están desesperados para que ese pase al menos al Senado, además de que está mal fundada y con hechos antiguos”, agregó en entrevista con Contigo en la mañana.

Lee también: Semana clave para el cuarto retiro: Los escenarios que enfrenta la propuesta en el Congreso

Respecto a la ausencia de parlamentarios por motivos sanitarios y que no puedan votar telemáticamente, el subsecretario señaló que “esas son las normas que tiene el país. Hay parlamentarios que no van a estar por distintas circunstancias, otros de oposición que no van a votar a favor, como Pepe Auth, quien es de oposición, lo que pasa es que es un diputado responsable”.

“El llamado que hacemos como gobierno a los parlamentarios es que escuchemos los argumentos del abogado, que tengamos un buen debate y que no sigamos deteriorando a las instituciones, para eso es mejor votar, y si están los votos pasará, pero no forzar situaciones que, además, son responsabilidades de ellos”, sentenció.