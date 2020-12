Los afiliados a las AFP están expectantes. El próximo jueves 10 de diciembre ya se podrá solicitar el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, en un trámite que será 100% online durante las dos primeras semanas.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, señaló que esperan que este proceso genere menos incertidumbre que el anterior. “Con la primera experiencia sabemos que el proceso va a funcionar, que los dineros se van a depositar”, afirmó.

“Entendemos que hay sectores de la población los cuales el acceso a Internet no resulta fácil, pero queremos enfatizar que se haga vía internet durante las dos primeras semanas para evitar aglomeraciones y retrocesos en el plan Paso a Paso”, añadió la autoridad.

Lee también: Segundo retiro del 10%: Estos son los sitios de las AFP para realizar el trámite

Llamado a la solidaridad

El subsecretario también hizo un llamado a que las personas que no necesitan el dinero de manera urgente posterguen el trámite, con el fin de darle prioridad a quienes se han visto más perjudicados con la crisis sanitaria.

“Uno entiende que hay personas que tienen la necesidad urgente e imperiosa de contar con sus ahorros previsionales y hay algunos que puedan esperar algunos días. Entonces si no tiene la necesidad imperiosa de hacerlo, déjele el espacio a las personas que si pueden estar más necesitados de hacerlo de manera de no atochar el sistema”, expresó.

Además, recordó que -al igual que en el primer proceso- el plazo para solicitar el segundo retiro es de un año.

No obstante, la autoridad enfatizó en que la capacidad técnica va a estar disponible desde el día jueves 10 de diciembre.

Declarar si es alto funcionario público

La única particularidad respecto del primer proceso es que las personas deben declarar si son o no personas que estén inhibidas de recibirlo.

“La ley tiene algunos cambios, por ejemplo, las personas van a tener que declarar ahí si están afectos o no respecto al artículo 38 vis, es decir, tienen que decir si son o no algunas personas que están inhibidas de recibir este pago como el presidente, ministros, diputados, senadores”, expresó.

¿Qué pasa con quienes no tienen ahorros?

Tras el primer retiro de fondos, cerca de 2 millones de personas quedaron sin dinero ahorrado en las AFP. El subsecretario señaló que estas personas están contempladas dentro de los programas de ayuda gubernamental.

“La red de protección que ha establecido el presidente, desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy, ha beneficiado a poco más de 14 millones de personas, es decir, hay una red social potente”, afirmó Pizarro.

“Aquellas personas que no tengan ahorros previsionales probablemente pueden haber estado en el IFE, por lo que les llegará el Bono COVID Navidad ahora o el crédito solidario“, agregó.

Lee también: Plazos, montos y más: 5 preguntas y respuestas sobre el segundo retiro del 10%